李紀珠請辭？新光金控：沒有任何董事辭任

2018-04-24 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



新光金控今天(24日)下午宣布換股合併元富證券，新光金控副董事長李紀珠還親赴證交所，主持重大訊息說明會，結果晚間傳出她已向新光金控請辭副董事長職務，李紀珠今晚未接記者查證電話。新光金控則表示，依規定，董事只要提出辭呈，不須經董事會，就算辭職，但新光金控至今並未發布有董事辭任訊息，李紀珠仍是新光金控和人壽董事。

有媒體報導，李紀珠考慮請辭新光金控和人壽董事，主要是針對吳東進長女、吳欣盈擔任執行長的新光人壽基金會相關捐款案，以及新紡土地買賣一事。但新光金控強調，新光人壽慈善基金會相關捐款案，與新光登高賽和企業社會責任有關，李紀珠不可能表態反對。至於新坊土地案則與新光醫院有關，跟新光金控一點關係都沒有，李紀珠也未在新光醫院任職，也沒有表達意見。新光金控強調，依現行法令規定，有董事要辭職，只要提出就成立，不須經董事會通過，新光金控今晚僅公告合併元富證券案，並未發布有董事辭任訊息。

據了解，新光金控今天下午先開金控董事會，會中決議換股合併元富證券，李紀珠在金控董事會後，趕赴證交所開重訊記者會，會後再回公司參與新光人壽董事會。相關人士透露，李紀珠在人壽董事會中提到自己過去一年多為新光所做的努力，一度激動落淚，因而傳出她又請辭一說。