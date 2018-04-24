當沖降稅延長添變數 財金部會：恐影響台股

2018-04-24 21:35 中央社 台北24日電



當沖降稅延長恐無法及時在28日銜接生效，財政部認為，若因修法延遲出現空窗，恐打擊投資人信心；金管會表示，恐影響證券市場發展，徒增投資人、券商及政府作業成本。

由於朝野黨團對於軍人年改審議程序沒有共識，國民黨團今天在立法院院會中針對證券交易稅條例第二條之二條文、關稅法部分條文、海關緝私條例部分條文、公職人員選舉罷免法部分條文的決議提出復議，會議主席、立法院副院長蔡其昌宣布，另定期處理。使得當沖降稅修法案能否在28日開始實施增添變數。

金融監督管理委員會表示，現行當沖降稅措施自106年4月28日起實施一年，將於107年4月27日屆期；行政院前提出證券交易稅條例第二條之二修正草案，延長當沖降稅措施，已經立法院4月13日三讀通過，原可望無縫接軌延長實施期間至110年12月31日止；但目前因國民黨黨團提出復議程序，恐無法及時銜接生效，可能對證券市場造成不必要衝擊。

金管會指出，當沖降稅延長措施若無法及時銜接生效，不僅恐打擊證券市場投資人信心，影響證券市場正常發展，且徒增投資人、證券商及政府作業成本。

根據金管會統計，107年3月份集中市場及櫃買市場日均當沖交易戶數分別為4萬2465戶及2萬3370戶，如因立法作業不及，須先恢復課徵證交稅千分之3，待法案生效後再由國稅局追溯退稅，將徒增當沖投資人、證券商及政府作業成本。

金管會表示，近期國際政經情勢仍有諸多變數，此時，實不宜再加諸台股其他不利因素，呼籲國民黨黨團撤回延長當沖降稅復議案，避免對資本市場產生不必要的衝擊。

財金部會高層也私下透露，財政部當時提出的當沖降稅修法草案是延長3年，也就是110年4月27日，但多數國民黨立委提案再延長，經財委會協商後，才決定延長至110年底，並已三讀修正通過。此時才將草案拉下來復議，「股民會怎麼想？」強調當沖降稅屆滿在即，若因修法案延遲出現空窗期，恐對投資人信心造成嚴重影響，進而影響股市表現。