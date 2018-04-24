新光金併元富證 李紀珠點出4優勢

2018-04-24 19:36 中央社 台北24日電



新光金控副董事長李紀珠下午在重大訊息說明會中宣布，新光金換股合併元富證券。聯合報系記者林俊良／攝影 分享 facebook 新光金控今天宣布換股合併元富證券，新光金除了目前主要獲利來源壽險、銀行之外，再添1具獲利引擎，副董事長李紀珠點出，新光金併元富證有4大優勢。

李紀珠表示，元富證目前有96萬客戶，且與新光金的重複度不高，加上旗下有經紀、財富管理、承銷、自營、債券、新金融商品及股務代理等，經紀市占率近4%，是第6大券商，債券業務更是居市場領導地位，與新光金有互補效益。

其次，新光金合併元富證也有助於金控財務指標的提升；新光金財務長徐順鋆說，雖然合併元富證需發行新股新台幣103億元，股本將膨脹至1167億元，但金控資本適足率(CAR)可提高3個百分點至121%，負債比降低1個百分點至14%，雙重槓桿比率也下降1個百分點至107%。

李紀珠指出，新光金目前旗下有人壽、銀行、投信，加上元富證後，在人才上可以針對資產管理業務相互整合，加計元富證後，新光金在資產管理業務方面的人才超過200人。

此外，由於新光金與元富證在海外都有布局，且重疊度低，李紀珠也認為，未來可以攜手一起打海外市場，且在合併元富證後，新光金可提供的產品線更為齊全，在開拓業務時也能相互引介新機會。

新光金自去年以來體質轉骨，也顯現在獲利能力的提升上，去年全年稅後純益105.31億元、每股稅後純益(EPS)1.05元，今年第1季自結稅後純益166.27億元、超過去年全年水準，EPS達1.58元；在國泰金控、富邦金控、中信金控等獲利績優生紛紛建足銀行、壽險獲利雙引擎後，僅靠壽險的新光金獲利能力相形單薄，合併元富證可望先補足證券端缺口。

對元富證而言，雖然最後敲定的換股比例由1股元富證換0.96股新光金，以元富證截至去年底的每股淨值13.73元而言，股價淨值比僅在1倍左右，低於市場行情，但元富證總經理李明輝認為，證券股股價淨值比長年低於1倍，若能轉換成體質轉佳的新光金，對股東而言，中長線是件好事。