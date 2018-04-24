經濟解析／凱基銀事件...揭開外匯交易室的神秘面紗

2018-04-24 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



凱基銀行爆出，因外匯交易員炒作加拿大幣，因操作方向錯誤導致2.4億元的虧損；對於此一事件，銀行同業說，柯姓交易員用自己與同事在銀行帳戶交易1,200支（約12.6億美元）的加幣，聽起來非常神奇，「全台灣應該沒有交易員有這麼高的額度吧」，顯然銀行的內部控管出了很大問題。

資深銀行交易員說，對於每一位交易員能握有多少額度，每家銀行都有不同的控管方式。有些看年資，愈資深，握有的額度愈高，有的則是看個人績效，能為公司賺到愈多錢，額度就能隨之上調。

「但再怎麼資深、如何會賺，1,200支這個數字還是不太可能」，交易員說，如果真的要動到這麼大的部位，必須送到董事會討論通過，不可能一個交易員就能操作這麼大的外匯交易。

此外，每家銀行的控管機制也不同。有些銀行是透過系統，只要虧損到一定金額就會自動停損，該名交易員無法從事任何交易，「這個交易員就一路翹腳到年底」；而設有自動停損機制的銀行，通常是外商。

以本土銀行而言，絕大多數還是採取人工控管，每個交易員每天操作損益，下班前都會有張成績單，主管一覽無遺，以便掌握每位交易員的操盤狀況。

至於凱基銀事件，交易員說，有些銀行的外匯交易員會有額外的bonus（獎金），交易員獲利越多，能拿到的獎金就愈多，而這樣的機制會讓一些交易員不惜冒險，求取更大的獲利。根據瞭解，凱基銀行該名交易員，就是因為如此，才大量操作加幣，釀成鉅額虧損。

以這次凱基銀的交易員操作的1,200支來計算，只要加幣跌3%，損失金額就高達10億元。但凱基銀的資本額僅460億元，一名交易員就能操作12億美元，換算新台幣逾350億元的資金部位，等於拿公司逾七成的資本額來操作，銀行同業聽聞後紛紛驚呼，「一位交易員能有這麼大的額度，根本是不可思議。」