新光金併元富證 １股元富證轉換新光金0.96股普通股

2018-04-24 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭幸宜 ╱即時報導



新光金今（24）日下午宣布董事會通過與元富證券換股交易案，本次換股定為１股元富證券股票轉換新光金0.96股普通股。

新光金自2007年持有元富證券超過25%股份，依照金控法將元富證券列為新光金子公司，2010年起增持8%，目前持有元富股票33.45%，成為元富第一大股東，此次轉換後元富證券將成為新光金百分百持股的子公司。

新光金表示，此案仍須6月8日股東會通過，合併基準日暫定今年9月30日。