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台彩新刮刮樂玩法 類似賓果遊戲

2018-04-24 14:55經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台灣彩券推出「好運連連」及「幸運輪盤」兩款刮刮樂，「好運連連」每張售價100元，頭獎30萬元，以國人熟悉的「O」、「X」連線井字遊戲為玩法設計，簡單有趣又容易對獎，總獎項超過127萬個。

「幸運輪盤」每張售價200元，玩法為「對幸運號碼」搭配倍數符號，彩迷有機會贏得刮出金額對應的二倍、三倍、五倍、甚至10倍的獎金，頭獎200萬元，總獎項超過138萬個。

台彩表示，兩款刮刮樂總獎項超過265萬個，總獎金逾7.6億元，要讓民眾體驗好運連連看、獎金翻倍刮的樂趣。

「好運連連」，共有五個30萬元頭獎，玩法為「O」、「X」符號連線的井字遊戲，共有兩個遊戲區 ，刮開後只要任一直線、橫線或對角線刮出三個「O」或三個「X」，即得該局遊戲獎金欄獎額，獎項個數多，共有超過127萬個獎項，總獎金超過2.4億元，總中獎率33.07%，適合作為入門款刮刮樂，嘗鮮試手氣。

「幸運輪盤」共有最高4個頭獎200萬元，總獎項超過138萬個，總獎金逾5.1億元，總中獎率33.99% ，遊戲玩法以「對幸運號碼」搭配「倍數符號」，各「幸運號碼」下方皆有對應的倍數符號，每一個「您的號碼」皆有其對應的中獎金額，若任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即為中獎，可得該中獎金額乘以該倍數之總額。

好運連連刮刮樂玩法類似賓果遊戲。團彩券/提供
好運連連刮刮樂玩法類似賓果遊戲。團彩券/提供
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刮刮樂彩券
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