TRF造成銀行總損失168億 還有84件爭議案未解決

2018-04-24 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會明天(25日)將針對TRF議題到立法院財委會做專題報告。記者孫中英／攝影 分享 facebook 金管會及中央銀行明天 (25日）將針對銀行銷售TRF業務議題，赴立法院財委會做專題報告。根據金管會給財委會的報告，統計到今、2018年4月13日為止，TRF相關爭議案件達290件，銀行配合處理件數（包括和解、接受調處、進入仲裁）共206件，尚在處理件數還有84件。

另根據金管會提供監察院統計數字，自103年1月至106年6月，各銀行客戶操作人民幣TRF商品已到期契約實現淨損失達732.54億元，各銀行自103年1月至106年11月累計轉銷呆帳94億餘元，截至106年11月，因應客戶違約提撥備抵呆帳總額達74億餘元。亦即，全體銀行針對TRF打呆和提撥備抵呆帳金額加總達168億元，嚴重影響前兩年銀行獲利。

金管會在給立院財委會的報告中表示，因應TRF銷售爭議，金管會已進行7波強化管理措施，包括明定複雜性高風險商品定義與承作對象，調高專業法人資格條件，及強化銀行銷售衍生性金融商品的內控制度等。

不過，根據監察院今年稍早發布的TRF調查報告，監察院調查委員林雅鋒、陳慶財、劉德勳等三人，仍認為金管會管理TRF業務失當，已提案糾正。三名監委在調查報告中指出，金管會應本於權責再行釐清，銀行銷售

TRF時的相關問題，包括「勸誘虛設公司、編製不實財報、編製不實董事會議紀錄、編製不實KY、C以新約換舊約、誘導或強制平倉」等，監委認為金管有再查明必要。