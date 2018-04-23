3月定期定額榜首換人 元大萬泰貨幣基金單月破1.1億元

2018-04-23 22:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐念慈 ╱即時報導



統一大滿貫基金向來是每月定時定額金額最高的常勝軍，去年４月來已連續一年坐穩定額金額扣款金額榜首，不過根據投信投顧公會最新資料，3月定期定額扣款金額榜首改由元大萬泰貨幣市場基金突圍，以月扣款近1.2億元坐上定時定額扣款金額寶座，平均每人每月扣款41.9萬元。

３月定時定額扣款前十名，依序是元大萬泰貨幣市場、統一大滿貫、復華中國新經濟A股基金-新臺幣、摩根中國A股、國泰中國新興戰略基金台幣級別、國泰中小成長、復華數位經濟、國泰中國內需增長基金台幣級別、統一強漢、摩根亞洲。除了元大萬泰貨幣市場基金，主要還是以陸股與台股基金為主，投信法人表示，台灣投資人向來對陸股與台股較有興趣參與，檢視盤面名單也多是定時定額金榜常客，不少也有連結保單或是有近期剛好有活動促銷而推升。

對於元大萬泰貨幣市場基金定期定額金額增加，推估可能來自先前推廣的貨幣市場基金活動奏效，元大投信執行副總張浴澤說明，元大投信從去年底開始運用Fin Tech將投資與消費串接，其中關鍵就是貨幣型基金，看好貨幣型基金較穩健特性與贖回快速到帳的便利性，所以就提供投資人簡易便利投資工具來貨幣市場基金，包括：「基金貨幣通」及「薪資理財」，更與保管銀行華南銀行合作推出｢優利通｣吸引投資人申購元大萬泰貨幣市場基金等。

其中，張浴澤指出，「薪資理財」投資人每月定時將定額薪資自動設定投資元大投信三檔貨幣型基金的其中一檔，推出以來，獲得不少高薪資族群的青睞，主要是因為較高薪資族群存放於活存或等待各式生活支出的金額較高，在每月固定扣款支出的同時，若能有機會透過貨幣市場基金獲取風險偏低及收益較穩健的報酬，讓高薪投資人投資興趣大增。

陸股與台股基金是定期定額金額常客。對於投資人擔憂陸股近期疲弱的表現，國泰中國新興戰略基金基金經理人江宏儒分析，國際間民族主義與貿易保護主義日盛，讓陸股短期市場劇烈波動，但考量A股估值整體來到相對低檔，相較於全球市場評價來到相對較高的位置，陸股的後市低檔有限。目前布局策略不拘泥白馬大型股，挑選成長性佳且評價相對低的公司。