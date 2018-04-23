新台幣重貶1.21角 收29.528元

相關新聞
因為這原因 洗錢防制評鑑挑中兆豐和中華郵政2018-04-23 14:15
新台幣午盤收最低 29.50快看到了2018-04-23 12:30
純網銀衝擊實體銀行？金管會：日韓市占都不到5％2018-04-23 14:19
卡達主權債掛牌 顧立雄：不希望國際板債都被壽險業買掉2018-04-23 14:19
上海商銀拚年輕客 日韓刷卡回饋3%2018-04-23 14:11
永豐金旗下 董事異動2018-04-23 13:58
影／卡達國家主權債上櫃 與盧森堡雙掛牌2018-04-23 13:12
永豐金派曹為實及朱士廷出任銀行董事2018-04-23 12:21
永豐金人事異動 曹為實擔任銀行董事代表人2018-04-23 12:16
衝刺數位金融兼顧遵法 葉奇鑫任永豐金專業董事2018-04-23 12:12
卡債主權債掛牌 顧立雄不希望國際板債都被壽險業買掉2018-04-23 10:36
純網銀衝擊實體銀行？ 金管會：日韓市占都不到5％2018-04-23 10:18
美元指數重登90 新台幣貶近29.50大關2018-04-23 09:40
有錢為何要負債？ 向蔡英文、林佳龍學理財2018-04-23 09:00
第一金人壽利變年金銷售 拚上市場第二名2018-04-23 06:00
純網銀設「面對面」客服中心 有必要2018-04-23 00:41
純網銀設立 訂「三要一不」2018-04-23 00:41
安達人壽推投資組合帳戶2018-04-23 00:03
玉山種子圖書館 再添兩所2018-04-23 00:03
徐仁輝：反貪腐 董座要力挺2018-04-23 00:03
銀行賣基金 分潤恐減少2018-04-23 00:03
黃博怡訂策略 長線思考2018-04-23 00:03
中壽經營策略...兩個不變 兩個核心2018-04-23 00:03
中壽總座黃淑芬 無為而治 發揮溫柔力量2018-04-23 00:03
台企銀挺青創 籌設六大基地2018-04-23 00:03
中壽體質轉好 資產大躍進2018-04-23 00:03
手機行動支付 好康多2018-04-23 00:02
擴大客群 公股銀放眼財管商機2018-04-23 00:02
公股銀搶發卡 回饋衝6%2018-04-23 00:02
本金500萬年領25萬 但不保證一定領的到2018-04-22 22:09
4大類月退俸保單拚場 中年保戶才能買2018-04-22 22:09
國泰總座李長庚八里淨灘 呼籲減塑舉手之勞2018-04-22 13:42
我防洗錢評鑑 恐列「加強追蹤」2018-04-22 01:00
高風險八案件 加強查金流2018-04-22 01:00
匯市最前線／台幣震盪 後市不弱2018-04-22 00:52
Fed輕輕放下華銀...兩大關鍵2018-04-21 01:00
熱錢匯出 台幣恐再貶值2018-04-21 00:35
台股開高走高 大漲123.33點2018-04-19 14:06
行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送2018-03-21 14:50
熱門文章
有錢為何要負債？ 向蔡英文、林佳龍學理財2018-04-23 09:00
交屋就跌價 這社區轉手9筆全慘賠2018-04-23 11:57
高密度前五大地區房價仍下跌 業者點出關鍵因素2018-04-23 11:29
外商職缺秒殺！ 與本土企業平均月薪差距近2萬2018-04-23 09:55
本金500萬年領25萬 但不保證一定領的到2018-04-22 22:09
7奈米發威 外資看好台積獨拿蘋果A12單2018-04-23 00:13
美制裁陸企 台廠贏家出列2018-04-23 00:23
第一金人壽利變年金銷售 拚上市場第二名2018-04-23 06:00
電子代工六強 營所稅上看624億元2018-04-23 00:16
4大類月退俸保單拚場 中年保戶才能買2018-04-22 22:09
家有老小有房貸 注意節稅小撇步2018-04-22 23:43
金融業徵委託書 門檻拉高2018-04-23 00:37
貿易戰效應…京鼎、帆宣、亞翔 訂單恐縮減2018-04-23 00:23
公股銀搶發卡 回饋衝6%2018-04-23 00:02
因為這原因 洗錢防制評鑑挑中兆豐和中華郵政2018-04-23 14:15
美元指數重登90 新台幣貶近29.50大關2018-04-23 09:40
公股行員求業績代繳牌照稅 財長：不容許代墊行為2018-04-23 11:31
新台幣午盤收最低 29.50快看到了2018-04-23 12:30
純網銀設立 訂「三要一不」2018-04-23 00:41
中山二廠火災 鴻海：財務及業務無重大影響2018-04-23 10:34
今年報稅不少小確幸 「掃碼報稅」省時間2018-04-22 23:40
業外補 晟德今年拚賺百億元2018-04-23 00:03
台積7奈米營收占比 喊衝2018-04-23 00:14
辜家第四代接班梯隊 儼然成形2018-04-23 00:23
中壽體質轉好 資產大躍進2018-04-23 00:03
稅改…中小科技廠也叫苦2018-04-23 00:16
臨股會爭議 經濟部三招解套2018-04-23 01:06
台泥辜家拉攏外資 穩經營權2018-04-23 00:23
節稅…盈餘匯回 抓準時機2018-04-23 00:16
京元電董座李金恭有硬道理 愛鄉、愛土、愛苗栗2018-04-23 12:19
純網銀設「面對面」客服中心 有必要2018-04-23 00:41
鳳山房市看漲 建商紛搶建2018-04-23 14:21
名家觀點／快樂打哪來？2018-04-23 00:06
團體協商 長榮航空願在空服員特休日另給獎勵金2018-04-22 23:33
純網銀衝擊實體銀行？ 金管會：日韓市占都不到5％2018-04-23 10:18
未考慮雙方財產差異 新版公務員退休金請求權惹議2018-04-23 00:03
中壽經營策略...兩個不變 兩個核心2018-04-23 00:03
退稅存入指定帳戶 更便捷2018-04-23 00:02
油價漲不停 中油董座：2週內提新方案因應2018-04-23 15:02
新台幣重貶1.21角 收29.528元2018-04-23 16:30
留言