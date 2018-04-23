新台幣重貶1.21角 收29.528元

2018-04-23 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.528元，重貶1.21角，成交金額11.92億美元。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

台股連二天跌，外資強勁匯出，撤離台股，台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.528元，重貶1.21角，成交金額11.92億美元。

匯市交易員表示，美國升息，油價帶動通膨走高，加上美國發動貿易戰，美元走勢偏強，外資也有持續撤出的跡象。進口商、壽險業者及外銀今天都積極買匯，出口商則有惜售現象，導致新台幣重貶。如果美元偏強的趨勢不變，新台幣本兌美元匯率周可能測試29.6元的價位。

新台幣兌美元今天開盤價為29.450元，最高29.430元、最低29.540元。