新台幣午盤 貶值8.8分

2018-04-23 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今天午盤以29.495元，貶值8.8分暫收，成交金額7.76億美元。

新台幣今天早盤以29.450元兌1美元，貶值4.3分開出；新台幣開低走低，盤中最低來到29.495元兌1美元，最高則是29.430元兌1美元。

日圓今天中午來到107.8附近，韓元則從上午的1071.44，中午來到1069.3韓元價位。