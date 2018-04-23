親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

影／卡達國家主權債上櫃　與盧森堡雙掛牌

2018-04-23 13:12經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

首檔外國政府主權債券來台，卡達政府的國家主權債今(23)日在櫃買中心正式宣布上櫃，同時在盧森堡交易所雙掛牌上市，固定利率為5.103%，為30年期。金管會主委顧立雄表示，對壽險業者訂出一個投資國際板債券的警示水位標準，留些空間給長期穩健獲利的投資人。

國際板債券櫃買中心壽險業

相關新聞

永豐金派曹為實及朱士廷出任銀行董事

2018-04-23 12:21

永豐金人事異動 曹為實擔任銀行董事代表人

2018-04-23 12:16

衝刺數位金融兼顧遵法 葉奇鑫任永豐金專業董事

2018-04-23 12:12

卡債主權債掛牌 顧立雄不希望國際板債都被壽險業買掉

2018-04-23 10:36

純網銀衝擊實體銀行？ 金管會：日韓市占都不到5％

2018-04-23 10:18

美元指數重登90 新台幣貶近29.50大關

2018-04-23 09:40

有錢為何要負債？ 向蔡英文、林佳龍學理財

2018-04-23 09:00

第一金人壽利變年金銷售 拚上市場第二名

2018-04-23 06:00

純網銀設「面對面」客服中心 有必要

2018-04-23 00:41

純網銀設立 訂「三要一不」

2018-04-23 00:41

安達人壽推投資組合帳戶

2018-04-23 00:03

玉山種子圖書館 再添兩所

2018-04-23 00:03

徐仁輝：反貪腐 董座要力挺

2018-04-23 00:03

銀行賣基金 分潤恐減少

2018-04-23 00:03

黃博怡訂策略 長線思考

2018-04-23 00:03

中壽經營策略...兩個不變 兩個核心

2018-04-23 00:03

中壽總座黃淑芬 無為而治 發揮溫柔力量

2018-04-23 00:03

台企銀挺青創 籌設六大基地

2018-04-23 00:03

中壽體質轉好 資產大躍進

2018-04-23 00:03

手機行動支付 好康多

2018-04-23 00:02

擴大客群 公股銀放眼財管商機

2018-04-23 00:02

公股銀搶發卡 回饋衝6%

2018-04-23 00:02

本金500萬年領25萬 但不保證一定領的到

2018-04-22 22:09

4大類月退俸保單拚場 中年保戶才能買

2018-04-22 22:09

國泰總座李長庚八里淨灘 呼籲減塑舉手之勞

2018-04-22 13:42

我防洗錢評鑑 恐列「加強追蹤」

2018-04-22 01:00

高風險八案件 加強查金流

2018-04-22 01:00

匯市最前線／台幣震盪 後市不弱

2018-04-22 00:52

Fed輕輕放下華銀...兩大關鍵

2018-04-21 01:00

熱錢匯出 台幣恐再貶值

2018-04-21 00:35

台股開高走高 大漲123.33點

2018-04-19 14:06

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05

比特幣交易 顧立雄喊實名制

2018-04-21 01:00

華銀紐約分行缺失 美未罰款

2018-04-21 00:56
看更多

熱門文章

有錢為何要負債？ 向蔡英文、林佳龍學理財

2018-04-23 09:00

本金500萬年領25萬 但不保證一定領的到

2018-04-22 22:09

美制裁陸企 台廠贏家出列

2018-04-23 00:23

7奈米發威 外資看好台積獨拿蘋果A12單

2018-04-23 00:13

外商職缺秒殺 與本土企業平均月薪差距近2萬

2018-04-23 09:55

4大類月退俸保單拚場 中年保戶才能買

2018-04-22 22:09

電子代工六強 營所稅上看624億元

2018-04-23 00:16

第一金人壽利變年金銷售 拚上市場第二名

2018-04-23 06:00

金融業徵委託書 門檻拉高

2018-04-23 00:37

家有老小有房貸 注意節稅小撇步

2018-04-22 23:43

貿易戰效應…京鼎、帆宣、亞翔 訂單恐縮減

2018-04-23 00:23

公股銀搶發卡 回饋衝6%

2018-04-23 00:02

純網銀設立 訂「三要一不」

2018-04-23 00:41

今年報稅不少小確幸 「掃碼報稅」省時間

2018-04-22 23:40

台積7奈米營收占比 喊衝

2018-04-23 00:14

業外補 晟德今年拚賺百億元

2018-04-23 00:03

辜家第四代接班梯隊 儼然成形

2018-04-23 00:23

美元指數重登90 新台幣貶近29.50大關

2018-04-23 09:40

臨股會爭議 經濟部三招解套

2018-04-23 01:06

稅改…中小科技廠也叫苦

2018-04-23 00:16

台泥辜家拉攏外資 穩經營權

2018-04-23 00:23

中山二廠火災 鴻海：財務及業務無重大影響

2018-04-23 10:34

中壽體質轉好 資產大躍進

2018-04-23 00:03

純網銀設「面對面」客服中心 有必要

2018-04-23 00:41

油價要漲了 國內汽柴油明起調漲0.5元

2018-04-22 14:28

團體協商 長榮航空願在空服員特休日另給獎勵金

2018-04-22 23:33

高密度前五大地區房價仍下跌 業者點出關鍵因素

2018-04-23 11:29

半導體封測法說接棒 Q2業績看穩健

2018-04-22 17:42

節稅…盈餘匯回 抓準時機

2018-04-23 00:16

名家觀點／快樂打哪來？

2018-04-23 00:06

中壽經營策略...兩個不變 兩個核心

2018-04-23 00:03

未考慮雙方財產差異 新版公務員退休金請求權惹議

2018-04-23 00:03

銀行賣基金 分潤恐減少

2018-04-23 00:03

中壽總座黃淑芬 無為而治 發揮溫柔力量

2018-04-23 00:03

特休給2小時飛行津貼 長榮團協有部分共識

2018-04-22 22:03

金可兩路進擊 獲利看增30%

2018-04-23 00:03

退稅存入指定帳戶 更便捷

2018-04-23 00:02

財團法人免稅 加強規範

2018-04-23 00:02

純網銀衝擊實體銀行？ 金管會：日韓市占都不到5％

2018-04-23 10:18

交屋就跌價 這社區轉手9筆全慘賠

2018-04-23 11:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top