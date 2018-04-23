影／卡達國家主權債上櫃 與盧森堡雙掛牌

2018-04-23 13:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



首檔外國政府主權債券來台，卡達政府的國家主權債今(23)日在櫃買中心正式宣布上櫃，同時在盧森堡交易所雙掛牌上市，固定利率為5.103%，為30年期。金管會主委顧立雄表示，對壽險業者訂出一個投資國際板債券的警示水位標準，留些空間給長期穩健獲利的投資人。