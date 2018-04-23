第一金人壽利變年金銷售 拚上市場第二名

2018-04-23 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



第一金人壽董事長葉仲惠。記者沈婉玉／攝影 分享 facebook 15億元增資到位，第一金人壽火力全開，第一季新契約保費達到56.8億元，較去年同期成長72%，其中利變年金的銷售拚上市場第二名，是去年同期的173%，目標今（2018）年新契約保費達到168億元，明年轉虧為盈。

英國英傑華（Aviva）集團2017年10月將第一金人壽的股份讓售給第一金，第一金人壽展現營運爆發力，在多元商品銷售策略下，去年以約108億元的新契約保費超越年度業績目標。

第一金人壽董事長葉仲惠表示，第一金人壽以投資型保單與利變年金為主力商品，再搭配房貸壽險，滿足不同風險屬性的客戶需求，除一銀等銀行及保經代通路以外，第一金證券也是保險銷售的一大助力，以利變年金滿足客戶資產多元配置的需求。

葉仲惠指出，第一金人壽累積自有資產由2017年底的137億元，大幅成長至2018年首季底的176億元，將以更穩健兼具靈活的投資策略，提升資金運用報酬率。

在商品創新部份，葉仲惠指出，今年第一季推出外溢保單「健康滿分」重大疾病險，除有7項重大疾病保障以及3項特定重大疾病加倍給付，保戶透過健走運動、步數上傳的機制，可以獲得1%~4%不等的保費折扣。保戶愈健康，保費愈省。

葉仲惠大力推廣獨家開發的行動裝置應用軟體(App)Qwalker，希望不僅能鼓勵保戶運動，更能運用科技增進運動樂趣，陪伴民眾、保戶促進身心健康。