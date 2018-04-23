親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

第一金人壽利變年金銷售 拚上市場第二名

2018-04-23 06:00聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

第一金人壽董事長葉仲惠。記者沈婉玉／攝影
第一金人壽董事長葉仲惠。記者沈婉玉／攝影
分享
15億元增資到位，第一金人壽火力全開，第一季新契約保費達到56.8億元，較去年同期成長72%，其中利變年金的銷售拚上市場第二名，是去年同期的173%，目標今（2018）年新契約保費達到168億元，明年轉虧為盈。

英國英傑華（Aviva）集團2017年10月將第一金人壽的股份讓售給第一金，第一金人壽展現營運爆發力，在多元商品銷售策略下，去年以約108億元的新契約保費超越年度業績目標。

第一金人壽董事長葉仲惠表示，第一金人壽以投資型保單與利變年金為主力商品，再搭配房貸壽險，滿足不同風險屬性的客戶需求，除一銀等銀行及保經代通路以外，第一金證券也是保險銷售的一大助力，以利變年金滿足客戶資產多元配置的需求。

葉仲惠指出，第一金人壽累積自有資產由2017年底的137億元，大幅成長至2018年首季底的176億元，將以更穩健兼具靈活的投資策略，提升資金運用報酬率。

在商品創新部份，葉仲惠指出，今年第一季推出外溢保單「健康滿分」重大疾病險，除有7項重大疾病保障以及3項特定重大疾病加倍給付，保戶透過健走運動、步數上傳的機制，可以獲得1%~4%不等的保費折扣。保戶愈健康，保費愈省。

葉仲惠大力推廣獨家開發的行動裝置應用軟體(App)Qwalker，希望不僅能鼓勵保戶運動，更能運用科技增進運動樂趣，陪伴民眾、保戶促進身心健康。

第一金證券保費年金

相關新聞

純網銀設「面對面」客服中心 有必要

2018-04-23 00:41

純網銀設立 訂「三要一不」

2018-04-23 00:41

安達人壽推投資組合帳戶

2018-04-23 00:03

玉山種子圖書館 再添兩所

2018-04-23 00:03

徐仁輝：反貪腐 董座要力挺

2018-04-23 00:03

銀行賣基金 分潤恐減少

2018-04-23 00:03

黃博怡訂策略 長線思考

2018-04-23 00:03

中壽經營策略...兩個不變 兩個核心

2018-04-23 00:03

中壽總座黃淑芬 無為而治 發揮溫柔力量

2018-04-23 00:03

台企銀挺青創 籌設六大基地

2018-04-23 00:03

中壽體質轉好 資產大躍進

2018-04-23 00:03

手機行動支付 好康多

2018-04-23 00:02

QR Code繳牌照稅 可抽獎

2018-04-23 00:02

擴大客群 公股銀放眼財管商機

2018-04-23 00:02

公股銀搶發卡 回饋衝6%

2018-04-23 00:02

本金500萬年領25萬 但不保證一定領的到

2018-04-22 22:09

4大類月退俸保單拚場 中年保戶才能買

2018-04-22 22:09

國泰總座李長庚八里淨灘 呼籲減塑舉手之勞

2018-04-22 13:42

我防洗錢評鑑 恐列「加強追蹤」

2018-04-22 01:00

高風險八案件 加強查金流

2018-04-22 01:00

匯市最前線／台幣震盪 後市不弱

2018-04-22 00:52

Fed輕輕放下華銀...兩大關鍵

2018-04-21 01:00

熱錢匯出 台幣恐再貶值

2018-04-21 00:35

台股開高走高 大漲123.33點

2018-04-19 14:06

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05

比特幣交易 顧立雄喊實名制

2018-04-21 01:00

華銀紐約分行缺失 美未罰款

2018-04-21 00:56
看更多

熱門文章

節稅就是省錢 會計師提供3種省稅方式

2018-04-22 09:21

本金500萬年領25萬 但不保證一定領的到

2018-04-22 22:09

報稅8大錯誤樣態 這5種最常見小心別犯

2018-04-22 09:31

台中振宇五金總部動土 市庫先進帳一億

2018-04-22 12:25

4大類月退俸保單拚場 中年保戶才能買

2018-04-22 22:09

國泰總座李長庚八里淨灘 呼籲減塑舉手之勞

2018-04-22 13:42

美制裁陸企 台廠贏家出列

2018-04-23 00:23

地球日國泰金率6,200人 全台22海岸大淨灘

2018-04-22 11:55

中油響應世界地球日 民眾早起排隊領樹苗

2018-04-22 11:26

7奈米發威 外資看好台積獨拿蘋果A12單

2018-04-23 00:13

油價飆3年多新高 汽柴油23日漲0.5元

2018-04-22 13:13

油價要漲了 國內汽柴油明起調漲0.5元

2018-04-22 14:28

團體協商 長榮航空願在空服員特休日另給獎勵金

2018-04-22 23:33

金融業徵委託書 門檻拉高

2018-04-23 00:37

半導體封測法說接棒 Q2業績看穩健

2018-04-22 17:42

電子代工六強 營所稅上看624億元

2018-04-23 00:16

特休給2小時飛行津貼 長榮團協有部分共識

2018-04-22 22:03

兩岸財經 本周行事曆

2018-04-22 13:28

第一金人壽利變年金銷售 拚上市場第二名

2018-04-23 06:00

貿易戰效應…京鼎、帆宣、亞翔 訂單恐縮減

2018-04-23 00:23

Big City街頭音樂節 成為明日之星最佳舞台

2018-04-22 19:26

辜家第四代接班梯隊 儼然成形

2018-04-23 00:23

台積7奈米營收占比 喊衝

2018-04-23 00:14

家有老小有房貸 注意節稅小撇步

2018-04-22 23:43

台泥辜家拉攏外資 穩經營權

2018-04-23 00:23

大古鐵器桃竹苗首家直營店 竹北開幕

2018-04-22 23:25

臨股會爭議 經濟部三招解套

2018-04-23 01:06

純網銀設立 訂「三要一不」

2018-04-23 00:41

貿協赴WTCA年會拓商機 邀荷蘭來台參展

2018-04-22 18:15

稅改…中小科技廠也叫苦

2018-04-23 00:16

春電展27日登場 四大體驗＋新電商亮相

2018-04-22 16:07

今年報稅不少小確幸 「掃碼報稅」省時間

2018-04-22 23:40

特休給2小時飛行津貼 長榮航與工會達部分共識

2018-04-22 21:50

柳宗理用手思考哲學 設計聖火台到做水壺

2018-04-22 22:38

節稅…盈餘匯回 抓準時機

2018-04-23 00:16

保養要有感 雅頓：從為肌膚「補好菌」開始

2018-04-22 15:31

公股銀搶發卡 回饋衝6%

2018-04-23 00:02

純網銀設「面對面」客服中心 有必要

2018-04-23 00:41

業外補 晟德今年拚賺百億元

2018-04-23 00:03

響應422世界地球日 國泰金號召7千人淨灘

2018-04-22 22:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top