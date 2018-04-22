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匯市最前線／台幣震盪 後市不弱

2018-04-22 00:52經濟日報 記者吳苡辰／台北報導

國際美元走揚，加上外資大舉匯出，新台幣對美元匯率上周五（20日）收29.407元，上周累計共貶0.36％。

展望後市，外匯交易員指出，即將進入月底，出口商拋匯需求，多少帶給新台幣升值壓力，此外，國際美元與外資動態仍將是左右新台幣匯價的主要原因，短線內台幣主要交易區間維持在29.35元至29.45元間。

在海外無本金交割遠期外匯市場（NDF）方面，1月期NDF折價幅度收斂，顯示市場仍看升台幣。

上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
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