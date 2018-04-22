我防洗錢評鑑 恐列「加強追蹤」

行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲。 本報系資料庫 分享 facebook 亞太防制洗錢組織（APG）今年將來台「現地評鑑」，行政院洗防辦公室今年初邀外籍顧問團評估通過可能性，最後評鑑為「中等」，未達標準「中等以上」，台灣要通過國際評鑑並不樂觀。

評鑑結果，台灣若被列為加強追蹤名單，會衍生台幣在國外使用困難、銀行設立海外分行不易，嚴重影響我國際金融貿易。

法務部政務次長、行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲表示，公司法修正案關於法人實質出資者的資料揭露，外界有雜音，有待突破。蔡碧仲表示，APG要求我國這個月提出國家風險評估報告，我方已提列詐欺、毒品及第三方支付衍生的犯罪有洗錢疑慮，也告知本土銀行包含海外分行可能為洗錢防制的弱點；6月，APG還會來台進行實際效能評鑑。

洗錢評鑑分為技術評鑑與效能評鑑兩個部分，所謂技術評鑑就是洗錢防制措施是否完備，例如立法院去年通過資恐防制法，法務部也對台商張永源、陳世憲做出制裁，加上去年底洗錢防制法大修，這兩項重大的立法與修法，讓我國在技術評鑑上被評為「愈來愈完善」。

效能評鑑則是立法與修法後的執行效果，調查局洗錢防制處憂心，資恐法成立與洗防法修訂都是去年才完成，但洗錢評鑑今年底就要進行，短短不到一年的時間，許多問題無法立即改善，執行效能也很難展現，此部分目前被打為「加強追蹤」，是我國洗錢評鑑比較難以突破的關卡，需要加強努力。

這些問題包含國內洗錢的法律制度不夠完備，如公司法尚未修訂完成、銀樓業者、土地代書、會計師對洗錢防制申報認知的不足、兆豐銀海外分行未落實洗錢防制被裁罰、對於非營利組織在國外洗錢未建立專法等。

上次亞太防制洗錢組織舉行相互評鑑是在2007年，外籍顧問團上月來台協助我國撰寫「國家風險評估報告」，報告內容是我國彙整國際洗錢犯罪金流追查及查扣不法所得的案例，目前已送交洗防辦公室審核，此報告對於年底評鑑有很大影響。