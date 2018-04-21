2018金融股息王洗牌 福邦證8.9%奪冠

2018-04-21 21:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



擁抱現金股息殖利率最怕賺了利息賠了價差，金融股股性溫和、股價牛皮，相對值得從配息角度持有。統計顯示，2018年48檔金融股，股息殖利率由福邦證券以8.9%上衝第一，次為統一證券8.14%、台名保經6.67％、國票金控6.34%。

福邦證券去年稅後純益4.83億元、年增率299.94%，每股稅後純益2元、年增300%；今年公告配發現金股利1.38元，較去年已配發的0.35元大增2.94倍；以本周五(20日)收盤價計算的股息殖利率8.9%，也較去年此時計算的股息殖利率3.9%大增。

福邦證券董事長、前台灣證券交易所總經理林火燈今(21)日表示，福邦證去年承銷、自營、股代、債券、經紀，五個部門全部賺錢，持股51%的福邦創投也賺錢，加上稅後純益扣除10%法定盈餘公積及20%特別盈餘公積後，剩下七成幾乎全數配給股東，因而股息殖利率大幅衝高。

展望未來，林火燈說，福邦證的資本適足率高達580%以上，除非要開展特殊業務或市場大幅波動，否則並無盈餘轉增資的股票股利配發需求，估計未來幾年仍將維持100%配發現金股利的政策。

不過，獲利動能方面，他表示，福邦證今年承銷件數雖然遠高於去年，但台股指數今年相對不安定、無法像去年由下往上走高，承銷獲利難說，自營、債券的操作難度也較去年攀升，僅股代預估平穩、經紀估較去年更好，因而福邦證今年每股稅後純益可能較去年每股2元小幅衰退。