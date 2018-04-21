親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
台積電財測不佳
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

吳念真支持徵兵制 原來是為了這個原因

2018金融股息王洗牌 福邦證8.9%奪冠

2018-04-21 21:55經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

擁抱現金股息殖利率最怕賺了利息賠了價差，金融股股性溫和、股價牛皮，相對值得從配息角度持有。統計顯示，2018年48檔金融股，股息殖利率由福邦證券以8.9%上衝第一，次為統一證券8.14%、台名保經6.67％、國票金控6.34%。

福邦證券去年稅後純益4.83億元、年增率299.94%，每股稅後純益2元、年增300%；今年公告配發現金股利1.38元，較去年已配發的0.35元大增2.94倍；以本周五(20日)收盤價計算的股息殖利率8.9%，也較去年此時計算的股息殖利率3.9%大增。

福邦證券董事長、前台灣證券交易所總經理林火燈今(21)日表示，福邦證去年承銷、自營、股代、債券、經紀，五個部門全部賺錢，持股51%的福邦創投也賺錢，加上稅後純益扣除10%法定盈餘公積及20%特別盈餘公積後，剩下七成幾乎全數配給股東，因而股息殖利率大幅衝高。

展望未來，林火燈說，福邦證的資本適足率高達580%以上，除非要開展特殊業務或市場大幅波動，否則並無盈餘轉增資的股票股利配發需求，估計未來幾年仍將維持100%配發現金股利的政策。

不過，獲利動能方面，他表示，福邦證今年承銷件數雖然遠高於去年，但台股指數今年相對不安定、無法像去年由下往上走高，承銷獲利難說，自營、債券的操作難度也較去年攀升，僅股代預估平穩、經紀估較去年更好，因而福邦證今年每股稅後純益可能較去年每股2元小幅衰退。

公開資訊觀測站資料顯示，2018年的上市、上櫃與興櫃，合計48檔金融股，前兩名均由券商引領風騷，除了福邦證拿下「股息王」，第二名由統一證摘下后冠，以20日收盤價計算，統一證股息殖利率也高達8.14%。

陳怡慈/製表
陳怡慈/製表
分享

股息殖利率

相關新聞

台美利差擴大 今年壽險獲利一大變數

2018-04-21 14:18

台幣升值 謝金河：企業也要升級別停留在吃奶嘴時代

2018-04-21 11:14

Fed輕輕放下華銀...兩大關鍵

2018-04-21 01:00

熱錢匯出 台幣恐再貶值

2018-04-21 00:35

Fed沒開罰 要求華銀防制洗錢

2018-04-21 00:24

「防虛擬貨幣變洗錢工具」 我將管制比特幣

2018-04-21 00:19

國泰金國民信心調查 經濟股市樂觀情緒續降

2018-04-21 00:03

兆豐銀組織改造 主管異動

2018-04-21 00:03

富邦入主韓國現代人壽

2018-04-21 00:03

信用卡大戰 四外銀拚高下

2018-04-21 00:03

外銀衝零售業務 母集團力挺

2018-04-21 00:03

搭台灣大車隊 可用LINE Points付錢

2018-04-20 20:00

富邦再加碼64億台幣 富邦現代人壽持股增至62%

2018-04-20 19:27

台股開高走高 大漲123.33點

2018-04-19 14:06

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05

比特幣交易 顧立雄喊實名制

2018-04-21 01:00

華銀紐約分行缺失 美未罰款

2018-04-21 00:56
看更多

熱門文章

信用卡大戰 四外銀拚高下

2018-04-21 00:03

中油百處加油站22日送2萬株樹苗 贈完為止

2018-04-21 14:19

陸行之看台積 中長線不淡

2018-04-21 00:46

台幣升值 謝金河：企業也要升級別停留在吃奶嘴時代

2018-04-21 11:14

兆豐銀組織改造 主管異動

2018-04-21 00:03

iX今年恐停產 衝擊蘋概

2018-04-21 00:48

離岸風電遴選 3團隊上陣 下周一揭曉

2018-04-21 00:28

熱錢匯出 台幣恐再貶值

2018-04-21 00:35

台積目標價 六外資下修

2018-04-21 00:11

風電遴選 下周一揭曉

2018-04-21 01:24

台積利空 全球晶片類股應聲挫

2018-04-21 00:39

賴清德：台灣未來發展 要靠新創業者

2018-04-21 14:02

長榮「總裁專機」 傳賣給成龍

2018-04-21 01:24

矽晶圓採購 力道將放緩

2018-04-21 00:48

私人飛機 富邦蔡家擁兩架

2018-04-21 01:24

台積新董監名單 獨缺張忠謀

2018-04-21 00:48

電信瘋打價格戰 不利新服務

2018-04-21 01:24

警示…資通信外銷訂單連2黑

2018-04-21 00:34

Fed輕輕放下華銀...兩大關鍵

2018-04-21 01:00

中華電5G 估後年底試水溫

2018-04-21 01:24

超預期 3月外銷接單衝高

2018-04-21 01:25

東元擁政策利多 業績估成長30%

2018-04-21 02:05

資通信、光學雙跌 藏隱憂

2018-04-21 01:25

「防虛擬貨幣變洗錢工具」 我將管制比特幣

2018-04-21 00:19

台積財報效應 全球晶片股挫

2018-04-21 00:48

美制裁陸企／警告意味濃 台系鏈緊張

2018-04-21 00:32

沒有雨刷水怎麼辦 德國環保神童有新創意

2018-04-21 11:25

星宇航空籌設許可 交通部最快下週核准

2018-04-21 12:04

台美利差擴大 今年壽險獲利一大變數

2018-04-21 14:18

美中摩擦 科技業淪夾心餅

2018-04-21 00:31

遠雄趙文瑜 攻休閒事業

2018-04-21 01:24

安克李伊俐 衝生技研發

2018-04-21 01:24

雙赤字壓力大 專家指美元今年9月前難升

2018-04-21 14:50

台積股價跌6％ 五年來最多

2018-04-21 00:48

嘉義縣第一個民間開發 嘉得工商城招商

2018-04-21 09:24

外銀衝零售業務 母集團力挺

2018-04-21 00:03

富邦入主韓國現代人壽

2018-04-21 00:03

比特幣交易 顧立雄喊實名制

2018-04-21 01:00

油價連2漲 台塑汽柴油下週各漲0.5元

2018-04-21 17:29

房屋稅5月1日報稅 北市20.3萬戶全國獨戶住宅降稅16%

2018-04-21 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top