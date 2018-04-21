中信「戀戀人間」講座人氣爆棚

2018-04-21 21:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



「各位先生女士，歡迎全世界最pure(純真)的男孩吳念真。」綽號「美國仔」的紙風車文教基金會執行長李永豐撂英文開場，讓吳念真猛翻白眼，逗得全場笑聲震天。

中國信託文教基金會2018大師傳承講座「歐吉桑vs.美國仔－戀戀人間」21日登場，邀請「最會說故事的歐吉桑」吳念真、「最有草根味的美國仔」李永豐首度同台開講。五百位鐵粉早早排隊爭搶「搖滾區」，兩位歐吉桑一嚐「被追星」的滋味，賣力回應觀眾熱情，彼此瘋狂起底。

「我和李永豐真正熟起來，是因為18年前他請我主持總統就職晚會，我本來不願意，他竟然當著大家的面跟我下跪，這是我倒楣的開始！」吳念真回憶和李永豐的緣分，沒想到「倒楣的開始」讓兩人成為創作路上最重要夥伴。

李永豐吐槽：「我是國立大學碩士，是真正的學院派，吳念真只是我找來的小編劇、小導演。不過我還是叫他大ㄟ，因為事情搞亂了，大ㄟ會出來收拾，當我們的依靠。」兩人雖然愛鬥嘴，卻攜手掀起國民戲劇旋風。

外界批評吳念真的作品太過通俗、譁眾取寵，吳念真表示：「我希望用通俗的文字引起共鳴，鼓勵更多人尋找生命裡的感動，通俗，其實是種功力。」

李永豐也力挺好友，他認為吳念真的作品，能看見人心最幽微、無助的一面，卻又能從中獲得救贖和希望。

吳念真語重心長表示，現在台灣最缺的是創作跟編劇人才，但創作是一件美好的事，他以自己的經驗勸很多當爸媽的，一定要鼓勵孩子做有興趣的事，「如果真的很擅長創作，絕對不會餓死。」

中國信託文教基金會馮寄台董事長表示，吳念真、李永豐都是超人氣藝文大使，透過分享動人的創作點滴及生命故事，讓民眾願意走進劇場、親近藝文，更讓藝術跨越年齡、跨越城鄉。