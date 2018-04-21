親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
台積電財測不佳
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

吳念真支持徵兵制 原來是為了這個原因

中信「戀戀人間」講座人氣爆棚

2018-04-21 21:45經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

「各位先生女士，歡迎全世界最pure(純真)的男孩吳念真。」綽號「美國仔」的紙風車文教基金會執行長李永豐撂英文開場，讓吳念真猛翻白眼，逗得全場笑聲震天。

中國信託文教基金會2018大師傳承講座「歐吉桑vs.美國仔－戀戀人間」21日登場，邀請「最會說故事的歐吉桑」吳念真、「最有草根味的美國仔」李永豐首度同台開講。五百位鐵粉早早排隊爭搶「搖滾區」，兩位歐吉桑一嚐「被追星」的滋味，賣力回應觀眾熱情，彼此瘋狂起底。

「我和李永豐真正熟起來，是因為18年前他請我主持總統就職晚會，我本來不願意，他竟然當著大家的面跟我下跪，這是我倒楣的開始！」吳念真回憶和李永豐的緣分，沒想到「倒楣的開始」讓兩人成為創作路上最重要夥伴。

李永豐吐槽：「我是國立大學碩士，是真正的學院派，吳念真只是我找來的小編劇、小導演。不過我還是叫他大ㄟ，因為事情搞亂了，大ㄟ會出來收拾，當我們的依靠。」兩人雖然愛鬥嘴，卻攜手掀起國民戲劇旋風。

外界批評吳念真的作品太過通俗、譁眾取寵，吳念真表示：「我希望用通俗的文字引起共鳴，鼓勵更多人尋找生命裡的感動，通俗，其實是種功力。」

李永豐也力挺好友，他認為吳念真的作品，能看見人心最幽微、無助的一面，卻又能從中獲得救贖和希望。

吳念真語重心長表示，現在台灣最缺的是創作跟編劇人才，但創作是一件美好的事，他以自己的經驗勸很多當爸媽的，一定要鼓勵孩子做有興趣的事，「如果真的很擅長創作，絕對不會餓死。」

中國信託文教基金會馮寄台董事長表示，吳念真、李永豐都是超人氣藝文大使，透過分享動人的創作點滴及生命故事，讓民眾願意走進劇場、親近藝文，更讓藝術跨越年齡、跨越城鄉。

中信文教基金會的願景正是打造「人人可以親近藝文的分享平台」，每年透過大師傳承講座、新舞台藝術節公益場推廣藝文；夢想+圓夢工程更扎根偏鄉藝術教育，攜手藝術導師深入偏鄉，鼓勵學子敢夢、追夢。

圖中人物左起：中信文教基金會執行長高人傑、吳念真導演、中信文教基金會董事長馮寄台...
圖中人物左起：中信文教基金會執行長高人傑、吳念真導演、中信文教基金會董事長馮寄台、紙風車文教基金會執行長李永豐、書法藝術家薛佰銘。中國信託文教基金會/提供
分享

吳念真中國信託偏鄉

相關新聞

台美利差擴大 今年壽險獲利一大變數

2018-04-21 14:18

台幣升值 謝金河：企業也要升級別停留在吃奶嘴時代

2018-04-21 11:14

Fed輕輕放下華銀...兩大關鍵

2018-04-21 01:00

熱錢匯出 台幣恐再貶值

2018-04-21 00:35

Fed沒開罰 要求華銀防制洗錢

2018-04-21 00:24

「防虛擬貨幣變洗錢工具」 我將管制比特幣

2018-04-21 00:19

國泰金國民信心調查 經濟股市樂觀情緒續降

2018-04-21 00:03

兆豐銀組織改造 主管異動

2018-04-21 00:03

富邦入主韓國現代人壽

2018-04-21 00:03

信用卡大戰 四外銀拚高下

2018-04-21 00:03

外銀衝零售業務 母集團力挺

2018-04-21 00:03

搭台灣大車隊 可用LINE Points付錢

2018-04-20 20:00

富邦再加碼64億台幣 富邦現代人壽持股增至62%

2018-04-20 19:27

台股開高走高 大漲123.33點

2018-04-19 14:06

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05

比特幣交易 顧立雄喊實名制

2018-04-21 01:00

華銀紐約分行缺失 美未罰款

2018-04-21 00:56
看更多

熱門文章

信用卡大戰 四外銀拚高下

2018-04-21 00:03

中油百處加油站22日送2萬株樹苗 贈完為止

2018-04-21 14:19

陸行之看台積 中長線不淡

2018-04-21 00:46

台幣升值 謝金河：企業也要升級別停留在吃奶嘴時代

2018-04-21 11:14

兆豐銀組織改造 主管異動

2018-04-21 00:03

iX今年恐停產 衝擊蘋概

2018-04-21 00:48

離岸風電遴選 3團隊上陣 下周一揭曉

2018-04-21 00:28

熱錢匯出 台幣恐再貶值

2018-04-21 00:35

台積目標價 六外資下修

2018-04-21 00:11

風電遴選 下周一揭曉

2018-04-21 01:24

台積利空 全球晶片類股應聲挫

2018-04-21 00:39

賴清德：台灣未來發展 要靠新創業者

2018-04-21 14:02

長榮「總裁專機」 傳賣給成龍

2018-04-21 01:24

矽晶圓採購 力道將放緩

2018-04-21 00:48

私人飛機 富邦蔡家擁兩架

2018-04-21 01:24

台積新董監名單 獨缺張忠謀

2018-04-21 00:48

電信瘋打價格戰 不利新服務

2018-04-21 01:24

警示…資通信外銷訂單連2黑

2018-04-21 00:34

Fed輕輕放下華銀...兩大關鍵

2018-04-21 01:00

中華電5G 估後年底試水溫

2018-04-21 01:24

超預期 3月外銷接單衝高

2018-04-21 01:25

東元擁政策利多 業績估成長30%

2018-04-21 02:05

資通信、光學雙跌 藏隱憂

2018-04-21 01:25

「防虛擬貨幣變洗錢工具」 我將管制比特幣

2018-04-21 00:19

台積財報效應 全球晶片股挫

2018-04-21 00:48

美制裁陸企／警告意味濃 台系鏈緊張

2018-04-21 00:32

沒有雨刷水怎麼辦 德國環保神童有新創意

2018-04-21 11:25

星宇航空籌設許可 交通部最快下週核准

2018-04-21 12:04

台美利差擴大 今年壽險獲利一大變數

2018-04-21 14:18

美中摩擦 科技業淪夾心餅

2018-04-21 00:31

遠雄趙文瑜 攻休閒事業

2018-04-21 01:24

安克李伊俐 衝生技研發

2018-04-21 01:24

雙赤字壓力大 專家指美元今年9月前難升

2018-04-21 14:50

台積股價跌6％ 五年來最多

2018-04-21 00:48

嘉義縣第一個民間開發 嘉得工商城招商

2018-04-21 09:24

外銀衝零售業務 母集團力挺

2018-04-21 00:03

富邦入主韓國現代人壽

2018-04-21 00:03

比特幣交易 顧立雄喊實名制

2018-04-21 01:00

油價連2漲 台塑汽柴油下週各漲0.5元

2018-04-21 17:29

房屋稅5月1日報稅 北市20.3萬戶全國獨戶住宅降稅16%

2018-04-21 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top