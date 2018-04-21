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雙赤字壓力大 專家指美元今年9月前難升

2018-04-21 14:50中央社 台北21日電

美元指數重回90以上，加上市場預估今年美國升息至少3次，市場對美元升值有期待，但台新金控旗下台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，美元9月前要走升，壓力不小。

陳有忠表示，美國總統川普（Donald Trump）面臨11月期中選舉，心態上不希望美元太強，加上美國包括貿易赤字、財政赤字都有惡化跡象，要支撐美元維持強勢不容易。

前美國總統歐巴馬（Barack Obama）任期後期將財政赤字從1兆美元（約新台幣29兆元）降到5587億美元（約新台幣16兆2023億元），激勵美元大幅走升，但川普上任後赤字又明顯回升，預估今年財政赤字恐回升到8000億美元（約新台幣23兆2000億元）；貿易赤字也水漲船高，去年每月約維持450億美元（約新台幣1兆3050億元）水準，今年2月一度竟出現超過560億美元（約新台幣1兆6240億元），也讓美國經濟蒙上陰影。

陳有忠表示，美元走跌有利於出口表現，川普有意效法前美國總統雷根（Ronald Reagan）促成「廣場協議」引導非美元貨幣升值，減輕貿易入超壓力，加上全球主要貿易合作包括日本主導跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），中國大陸也強力推動一帶一路，都將讓美元在國際經濟重要性日益弱化。

陳有忠預測，新台幣今年持續升值趨勢機會相當大，但升息可能性微乎其微，主要在於通貨膨脹率尚未達到中央銀行無法容忍的水準，央行不至於啟動升息動作。

此外，美國將台灣自匯率操縱國觀察名單中除名，陳有忠說，其中有部分政治意涵，不代表可放任新台幣貶值，且升值除壓抑進口物價，間接頂住通膨壓力，也可向美國交代貿易順差不會持續擴大，是一舉兩得的策略方向。

新台幣台新金控美國升息

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