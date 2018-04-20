經濟解析／兩大關鍵 華銀紐約分行免被老美裁罰

2018-04-20 22:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭幸宜 ╱即時報導



華南銀行紐約分行去年被美國監理機構認定，在洗錢防制有缺失不足之處，但Fed最後只對華銀做出「行政處分」，要求限期改善，並未祭出天價罰單，主要有兩大關鍵，包括一、台灣總行整合資源，「由上到下」給予紐約分行充分支援，二、「態度積極有誠意」，讓美方罕見的願意給予改進機會。

美國在金融監理是出了名的嚴厲，對於金檢有缺失的金融機構裁罰更是不假辭色，包括富國銀行、德意志銀行等大型銀行都曾遭老美鉅額罰款，此次華銀紐約分行卻僅被處以行政處分，讓外界好奇，華銀到底做了哪些具體行為，讓美方沒有祭出裁罰？

美國聯邦儲備銀行（FRB）與紐約州金融服務署（DFS）去年6月對紐約分行聯合金檢後，董事長吳當傑就下令成立「專案小組」與「法遵委員會」因應，並由吳當傑督軍指揮，掌握最新進度。

其中，專案小組是由國際金融部、法令遵循部與稽核部跨部門組成，法遵委員會成員則包括董事長吳當傑、副董事長林知延、總經理鄭永春，並邀請銀行獨立董事，提供專業意見諮詢，研議因應對策。

據了解，總行在接獲FRB、DFS對紐約分行的金檢報告後，董事長吳當傑第一時間前往紐約了解狀況並與當地主管機關溝通，之後更每季固定飛往美國向美方報告改善計畫與執行進度，展現積極作為，是讓美方願意給予華銀改善機會的關鍵。