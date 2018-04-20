避險情緒降 日圓持續偏弱盤整

2018-04-20 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



日圓對美元匯率本周微幅下跌，截至今（20）日落在107日圓兌1美元，維持盤整格局，近期關卡分別為前波低點104.5日圓兌1美元及近期高點108日圓兌1美元。

日本首相安倍晉三於周二訪美，期望透過外交手段來挽救其岌岌可危的連任之路，近年來動盪不安的韓國局勢則可能迎來新的契機，傳聞指出南北韓將於27日討論簽署和平協定，此消息19日獲得青瓦台的證實。近期市場多空訊息交雜，日圓走勢仍維持區間盤整的態勢。

元大期信認為，日本央行短期間仍將維持寬鬆的貨幣政策，近期行情多由市場的避險情緒主導，在中美貿易戰、敘利亞化武危機淡化與近日南北韓正在研商結束多年的對戰關係影響下，市場避險需求明顯降溫，致使日圓匯率轉弱。

以周的角度來看，日圓匯率的價格區間穩定向下推移，有機會再度挑戰108日圓兌1美元關卡，倘若日圓仍維持在108日圓兌1美元關卡之下，下個壓力區將落在110.5日圓兌1美元附近。

此外，日圓匯價自3月底所創下的高點104.5日圓兌1美元以來，價格一路向下，美日間仍存在龐大的貿易逆差，日圓匯價多少將面臨美方的壓力，回顧近年以來的走勢，目前日圓匯價長線偏空的格局仍未改變，但在近期的消息多空交雜下，區間盤整的機率高。