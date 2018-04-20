外資大舉匯出 新台幣周貶0.36%

2018-04-20 20:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



國際美元走揚，加上外資大舉匯出，新台幣對美元匯率今（20）日收29.407元，本周累計共貶值1.05角，貶幅0.36％；主要對手韓元今日收1067.3元兌1美元，當周升值0.21%。

展望新台幣後市，外匯交易員指出，即將進入月底，出口商拋匯需求，多少帶給新台幣升值壓力，國際美元與外資動態仍將是左右新台幣匯價的主要原因，短線內新台幣匯率應會維持震盪，主要交易區間維持在29.35元至29.45元間。

在海外無本金交割遠期外匯市場（NDF）方面，1月期NDF折價幅度收斂，目前折價約7分，顯示市場仍看升新台幣。