富邦再加碼64億台幣 富邦現代人壽持股增至62%
富邦金控今天(20日)宣布，子公司富邦人壽董事會通過，將參與轉投資公司、「韓國現代人壽」增資，並提高認購比率，增資後，富邦人壽對現代富邦人壽持股將提高到62%，並更名為「富邦現代人壽」。富邦人壽將取得富邦現代人壽過半董事會席次，並可指派「總經理、投資長、風控長、財務長及首席精算師」等高階主管。
富邦金控資深副總陳昭如表示，富邦人壽在去、2017年12月決議議依現有持股比例參與現代人壽增資案後，將提高認購比例，兩次合計將認購現代人壽發行普通股46,727,047股，合計增資投資金額為韓圜2,336億元 (約合新台幣64億元)。富邦人壽提高韓國現代人壽持股比例至62%，取得公司控制權，並更名為富邦現代人壽。
陳昭如表示，本增資案預定在下周四(26日)金控董事會通過後，再向台灣與韓國主管機關申請許可後，預定今年下半年完成增資。在本次增資完成後，富邦人壽「累計」投資現代人壽金額約韓圜4,537億元(約合新台幣124億元)。
陳昭如表示，富邦金控以「成為亞洲一流金融機構」為發展願景，持續布局海外市場，除了在兩岸三地擁有最完整的金融平台，東北亞也是富邦金控重點發展區域。富邦人壽在2015年12月取得現代人壽48%股權及5席董事席次，成為僅次於韓國現代汽車集團的第二大股東。由於看好韓國保險市場，2017年12月富邦人壽董事會通過依原持股比例48%等比例參與現代人壽增資，今日富邦人壽董事會決議將提高認購比例，提高持股比重至62%。
留言