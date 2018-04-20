富邦再加碼64億台幣 富邦現代人壽持股增至62%

2018-04-20 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



富邦金控今天(20日)宣布，子公司富邦人壽董事會通過，將參與轉投資公司、「韓國現代人壽」增資，並提高認購比率，增資後，富邦人壽對現代富邦人壽持股將提高到62%，並更名為「富邦現代人壽」。富邦人壽將取得富邦現代人壽過半董事會席次，並可指派「總經理、投資長、風控長、財務長及首席精算師」等高階主管。

富邦金控資深副總陳昭如表示，富邦人壽在去、2017年12月決議議依現有持股比例參與現代人壽增資案後，將提高認購比例，兩次合計將認購現代人壽發行普通股46,727,047股，合計增資投資金額為韓圜2,336億元 (約合新台幣64億元)。富邦人壽提高韓國現代人壽持股比例至62%，取得公司控制權，並更名為富邦現代人壽。

陳昭如表示，本增資案預定在下周四(26日)金控董事會通過後，再向台灣與韓國主管機關申請許可後，預定今年下半年完成增資。在本次增資完成後，富邦人壽「累計」投資現代人壽金額約韓圜4,537億元(約合新台幣124億元)。