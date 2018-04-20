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影／華銀紐約分行未被罰款　顧立雄：有心會被肯定

2018-04-20 13:57經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

美國聯準會今(20)日針對華南銀行紐約分行，洗錢防制缺失，發布禁制令，要求限期改善，但並未開出高額罰款，金管會主委顧立雄出席洗錢防制誓師大會，也稱讚華銀，強調有心做好，就會被肯定。

洗錢防制美國聯準會華南銀行

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