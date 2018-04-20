納洗錢管制 顧立雄：比特幣交易採實名制需進一步討論

2018-04-20 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會主委顧立雄表示，目前比特幣「金流交易」會透過銀行帳戶，有些帳戶因此被納入「高風險帳戶」控管，受到較高檢視，未來台灣會否採取「實名制」交易比特幣，將由法務部召開的跨部會決定。記者杜建重／攝影 分享 facebook

金管會主委顧立雄與法務部長邱太三今（20）日被問到比特幣納管，邱太三表示，4月10日邀請民間業者了解實際運作，目前正在研擬如何規範管制的機制，還沒有最後敲定，需要跨部會討論，希望在今年11月亞太第三輪評鑑之前完成。而顧立雄從金管會角度，他說要進一步了解比特幣進入交易平台是否採實名制，從金流帳戶方面這方面，以高風險機制來檢視，有沒有可能構成一個洗錢防制的管制，但目前還沒有定案。

除了全家便利商店接受以比特幣兌換現金券的「間接消費」模式，國內也有極少數店家接受比特幣付款。有鑑於虛擬貨幣「比特幣」可能被不法分子當成洗錢工具，風險增高，國際上對其洗錢風險也表疑慮，前後任央行總裁彭淮南與楊金龍均認為應立法納管，將虛擬貨幣納入洗錢防制體系列管。

金管會主委顧立雄上午表示，比特幣交易金流會用到帳戶，因此可能會被列為高風險帳戶，開帳戶當然要實名，帳戶進入到交易平台是帳戶到帳戶，都用台幣交易，問題是誰買了比特幣產生連動，這交易過程是否採實名制還需要進一步討論。

金管會主管證實，目前國內確實有三、四家銀行有提供虛擬貨幣交易商，例如比特幣的金流服務，例如玉山銀與凱基銀行等，銀行會將這些交易商列為「高風險客戶」並停止網銀業務，即比特幣交易商與銀行業務來往「須臨櫃辦理」，且銀行若發現有任何可疑情況，金額突然變高，即會申報疑似洗錢交易。

不只是比特幣或是黃金，東西本身不是管的對象，而是帳戶跟行為要管。只要帳戶有被不法的使用都要管，

目前韓國已針對虛擬貨幣交易「平台」進行實名管控，而台灣沒有類似的交易平台或交易所，據現行規定，台灣不准出現有「匿名」的銀行帳戶，本地的交易商多半只是幫投資人「代購」虛擬貨幣，功能不一樣，據金管會目前了解，比特幣帳戶金額「不覺得很大」。

電信詐騙若在銀行交易只要異常就會受監控，若匯到國外後面較難追查，但是若在國內這端，在匯的當下就會阻檔，一旦有申報洗錢或是報疑似洗錢的帳戶都會有一定作業。

針對年底通過亞太評鑑已對多家金融機構進行模擬考，顧立雄說，目前各大金融機構的法規已經完備性，現在落實執行有效性這部分要加緊腳步，國家風險評估報告5月會出爐，有問過模擬專家，國內金融機構的表現相當不錯。

顧立雄今日率領壽險、產險、證券、票券、信託、證券投信、期貨公會、商業公會、信合社等九大公會舉行金融業洗錢制暨打擊資恐誓師大會，宣示金融業支持國家落實防制洗錢與打擊資恐的決心。