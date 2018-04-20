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瑞銀調查：近半台灣有錢人 相信自己能活到100歲

2018-04-20 08:58聯合報 記者孫中英╱即時報導

瑞銀調查，近半台灣有錢人相信，自己能活到100歲。圖為示意圖。圖／金融業提供
瑞銀調查，近半台灣有錢人相信，自己能活到100歲。圖為示意圖。圖／金融業提供
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根據瑞銀投資者觀察報告 (UBS Investor Watch)最新調查結果，台灣有47%的高淨值人士(至少有100萬美元、約3000萬台幣的可投資資產)相信他們可活到100歲，該比率在亞太區排第2高，僅次於香港

瑞銀今天(20日)發布「投資者觀察報告」，這是針對全球高淨值人士最大規模的定期全球性研究報告，訪問對象是5000多名「至少有100萬美元可投資資產、且不包括房地產在內」的百萬富翁，此次共調查「德國、香港、義大利、墨西哥、新加坡、瑞士、台灣、美國，阿拉伯聯合大公國和英國」10個市場，研究調查是在去、2017年12月至2018年4月間進行，台灣共有超過400名高淨值人士受訪。

這次調查至少有5大新發現：

1、有錢人覺得自己會活到100歲。

瑞銀指出，將近有一半的台灣富有投資者、47%，相信他們會活到100歲，高於新加坡的46%，但低於香港的59%，調查中比例最高的是德國有錢人，有76%德國高資產都覺得自己會活到100歲。不管是亞洲人、歐洲人都是，越有錢者越相信自己能「活最久」。

瑞銀集團台灣區總經理陳允懋表示，可見大家都認為活到100歲，不再是科幻「而是廣為期待」。雖然活到100歲，可能在安排財務規劃上會顯得焦慮，但這些有錢的高淨值人士也能迅速對持有資產及遺產規劃作出「對應調整」。

2.活到100歲，要買金融股。

活到100歲，資產配置要如何做出「對應調整」？瑞銀調查發現，受訪的有錢台灣人「平均10名中有9名」已經或即將因應平均壽命延長而做出財務變動，在財務規劃時，這些台灣富有人士，又視「金融類股」為長期投資最有潛力類股。

瑞銀並未對為何有錢人認為「金融股類」，是長期投資最佳潛力個股，多做解釋，只表示，有超過一半受訪者，在做長期投資時，會倚重股票、債券和房地產等工具。

3.工作更長時間對健康有好處，但7成有錢人周末絕不工作。

瑞銀表示，調查發現，86%的台灣富有人士認為，工作對他們的健康有好處，但也不能夠「超時工作」，老一輩的台灣人雖以勤奮工作聞名，但有錢人在周末一定休息。台灣和香港的高淨值人士中都有高達71%、新加坡則有68%，已經停止在周末工作的習慣。

4.有錢人願意犧牲財富換健康。

雖然很多台灣有錢人相信他們會活到100歲，且受訪者中有79%都認為，自己健康狀況良好，但調查也發現，高達71%台股受訪者擔心健康狀況，會在未來10年漸漸不佳。

瑞銀表示，調查發現，台灣的富有人士「平均願意犧牲1/3財富」來換取再活10年健康生活的保證，其中

12%受訪者每年花在治療、手術及保險等醫療開支花費超過1萬美元、將近30萬台幣。

5.有錢人的社會責任。

瑞銀表示，87%台灣富翁都認為，他們有責任幫助其他社會成員保持健康，其中有78%受訪者已在健康領域進行投資，希望能盡點社會責任。

瑞銀集團香港老年人口長照

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