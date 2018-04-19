親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

孫越病情穩定 已拔除氣管插管

70歲老人買投資保單糾紛多 金管會研議錄音錄影

2018-04-19 20:50經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

保險公司未來賣投資型保單給超過70歲的高齡者恐怕需要錄音錄影。立委賴土葆今（19）日立法院檢舉近來有保險公司不當銷售投資型保單給70歲以上老人，且愈賠收取愈多手續費頻生糾紛，督促金管會要管一管，金管會保險局副局長蔡麗玲下午表示，可考慮修正投資型保單銷售注意事項，對70歲以上高齡者招攬研擬錄影錄音並保存相關的電子資料，近期會請公會與業者共同研商可行性。

國民黨立委賴土葆今天在立法院財委會上表示，近來接獲不少民眾投訴電話，指保險公司賣投資型保單給70、80歲以上的老人，產生不少糾紛，本質是保單，但是一百萬的保單，裡面放保險只有一點點，其他通通是投資，結果虧得愈多手續費扣得愈多，人身保險掛投資，比例不清不楚，要求保險局要訂定門外漢條款或建立一套切割的機制。金管會主委顧立雄回應說，投資型保單前要做一些KYC（認識你的客戶） 70歲以上有特別的詳細的規範。

蔡麗玲下午進一步說明，她說有關70歲以上高齡消費者買投資型保單的權益保護規定方面， 銀行保險與保經、保代辦理銀行保險業務應注意事項第11點之二，就有規定，保險公司受理銀行通路招攬投資型保單，被保險人投保時若年紀大於或等於70歲，至遲要在保證契約撤銷期間屆滿前三天，要對要保人進行電訪，去確保其身份及是否充分說明資訊，了解要保人的要求與商品適用，因此現行對電訪已有規範，只是說這部分是不是考慮進一步參考107年2月修訂發布「銀行辦理衍生性金融商品的內部作業制度與程序管理辦法，去修正投資型保險銷售應注意事項，增訂高齡者招攬投資型保險過程要不要錄影錄音並且保存相關的電子資料，近期會近期會邀請相關公會業者來開會研商討論其可行性。

保險保單金管會

相關新聞

新台幣升2.6分 台股大漲亞幣升值帶動

2018-04-19 20:43

台灣人愛美元保單 2個月內花逾千億台幣搶購

2018-04-19 20:06

千萬刮刮樂還有3個 沒刮中還可抽999.9金元寶

2018-04-19 18:35

金管會准6金融機構 開辦行動支付綁定金融卡消費

2018-04-19 17:34

顧立雄：壽險業投資海外占可運用資金65% 是警示指標

2018-04-19 15:21

用App包禮金 輕鬆又有趣

2018-04-19 14:15

台股開高走高 大漲123.33點

2018-04-19 14:06

立院初審通過修法 保險業投資國際板債券將限縮

2018-04-19 12:54

財委會通過保險業財務不佳風控不好 投資國際板將受限

2018-04-19 12:46

新台幣午盤升值1.6分 暫收29.350元

2018-04-19 12:28

顧立雄：比特幣是高風險商品

2018-04-19 12:10

渣打簽帳金融卡支援行動支付 即日上路

2018-04-19 11:21

外資匯出沒在怕？ 顧立雄：投資金額在台灣又不會缺

2018-04-19 11:14

金管會反對限縮本票強制執行 立委批護航地下錢莊

2018-04-19 10:45

反對敵意併購？ 顧立雄：依法併購 金管會沒有阻止理由

2018-04-19 10:25

不怕外資匯出 顧立雄：基本盤穩 投資金額在台灣不會缺

2018-04-19 09:35

新台幣開盤 升值0.6分

2018-04-19 09:35

外資4月匯出逾10億美元 顧立雄：外資仍呈淨匯入狀態

2018-04-19 09:22

本票強制執行 不宜限縮

2018-04-19 01:27

保險買國際債 無須收緊

2018-04-19 01:27

安泰推網銀外幣高利定存

2018-04-19 01:27

永達理保經 獲陸壽險參股

2018-04-19 01:27

兩個因素...永達理保經闖出一片天

2018-04-19 01:27

2020大計畫 開發金ROE要衝10%

2018-04-19 01:27

王銘陽訂KPI 全員皮繃緊

2018-04-19 01:27

金管會檢視「最貴菜園」標售案 將看二重點

2018-04-19 00:57

「最貴菜園」標脫 富邦賣自家人

2018-04-19 00:57

台幣小貶 後市盯兩關鍵

2018-04-19 00:49

市場預測 最快6月升息

2018-04-19 00:49

全國最貴籃球場 標出35.5億

2018-04-18 23:39

我升息有空間 最快6月？

2018-04-18 23:34

影／2018投資展望：繫上安全帶 不需要救生衣

2018-04-18 18:17

名家觀點／數位貨幣取代紙幣 大勢所趨

2018-04-16 02:01

純網路銀行 明年開放申設

2018-04-16 01:11

一銀放款中小企 受肯定

2018-04-16 00:19

中纖：未踩「金金分離」紅線

2018-04-16 00:19

本票強制執行範圍 將限縮

2018-04-16 00:19

保險業投資國際板債 擬設限

2018-04-16 00:19

董監改選 三公股金融搶攻席次

2018-04-16 00:19
看更多

熱門文章

立委爆料：公股銀行員為衝業績 私下代繳客戶牌照稅

2018-04-19 11:02

美打壓陸電信業 衝擊鴻海、台積電

2018-04-19 00:45

彭總裁最關切的豪宅 勤美璞真跌出200萬俱樂部

2018-04-19 11:46

中興通訊遭美封殺...手機恐無作業系統可用

2018-04-19 00:47

黑道討債有2種 顧立雄：白的手法 就是用本票討債

2018-04-19 11:33

手機市場需求弱、挖礦需求不確定 台積電降今年目標

2018-04-19 15:49

實價登錄2.0修法 李同榮：政府後知後覺只醒一半

2018-04-19 10:18

建案愈積愈多 2018北台待售案數量創同季新高

2018-04-19 10:37

華碩共治 施崇棠暫緩交棒

2018-04-19 00:40

環球晶砸132億 南韓擴廠

2018-04-19 00:44

瞄準中國製造商機 工具機廠加碼大陸

2018-04-19 00:44

宏泰集團接班布局底定 大房三子林鴻南接掌宏盛建設

2018-04-19 09:18

中美貿易戰 兩國通訊業成最大標靶

2018-04-19 00:47

工業用電大戶注意！ 今夏「強制節電」條款上路

2018-04-19 17:22

韓電視品牌65吋面板 傳考慮陸廠取代台廠

2018-04-19 13:24

矽晶圓缺貨潮…短期不會結束

2018-04-19 00:44

面板供過於求 專家：2至3年重組或關廠

2018-04-19 14:28

「最貴菜園」標脫 富邦賣自家人

2018-04-19 00:57

美國制裁中興 學者：台廠無便宜可撿

2018-04-19 13:03

公司法審查 30版本大亂鬥

2018-04-19 01:07

實價登錄揭露門牌恐違反個資？ 張金鶚：無涉屋主隱私

2018-04-19 10:11

旺宏控侵權 群聯：遺憾

2018-04-18 22:38

大立光轉投資星歐光學 大拓點

2018-04-19 01:03

大陸所得 須併課綜所稅

2018-04-19 01:05

基金利得計稅 境內外有別

2018-04-19 01:05

北極星加入全球抗癌聯盟

2018-04-19 00:39

兩岸首例！信泰人壽每股234元參股永達理

2018-04-18 22:42

金管會反對限縮本票強制執行 立委批護航地下錢莊

2018-04-19 10:45

美封殺陸廠中興通訊 聯發科京元電：無影響

2018-04-19 14:15

立委：新台幣29元是楊金龍防線

2018-04-19 12:28

高價策略奏效 蘋果獨吞手機市場獲利八成以上

2018-04-19 00:30

本票強制執行 不宜限縮

2018-04-19 01:27

地王林堉璘最愛么子林鴻森 自立門戶創凱越建設

2018-04-19 09:20

全聯開藥局 結盟老藥商

2018-04-19 00:39

2020大計畫 開發金ROE要衝10%

2018-04-19 01:27

最貴菜園球場出半價 房仲：供附近地主認知

2018-04-18 22:10

市場預測 最快6月升息

2018-04-19 00:49

房屋稅5月1日開徵 繳納期限至5月31日

2018-04-19 06:07

王銘陽訂KPI 全員皮繃緊

2018-04-19 01:27

實價登錄修法 李同榮：政府後知後覺半夢半醒

2018-04-19 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top