70歲老人買投資保單糾紛多 金管會研議錄音錄影

2018-04-19 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



保險公司未來賣投資型保單給超過70歲的高齡者恐怕需要錄音錄影。立委賴土葆今（19）日立法院檢舉近來有保險公司不當銷售投資型保單給70歲以上老人，且愈賠收取愈多手續費頻生糾紛，督促金管會要管一管，金管會保險局副局長蔡麗玲下午表示，可考慮修正投資型保單銷售注意事項，對70歲以上高齡者招攬研擬錄影錄音並保存相關的電子資料，近期會請公會與業者共同研商可行性。

國民黨立委賴土葆今天在立法院財委會上表示，近來接獲不少民眾投訴電話，指保險公司賣投資型保單給70、80歲以上的老人，產生不少糾紛，本質是保單，但是一百萬的保單，裡面放保險只有一點點，其他通通是投資，結果虧得愈多手續費扣得愈多，人身保險掛投資，比例不清不楚，要求保險局要訂定門外漢條款或建立一套切割的機制。金管會主委顧立雄回應說，投資型保單前要做一些KYC（認識你的客戶） 70歲以上有特別的詳細的規範。

蔡麗玲下午進一步說明，她說有關70歲以上高齡消費者買投資型保單的權益保護規定方面， 銀行保險與保經、保代辦理銀行保險業務應注意事項第11點之二，就有規定，保險公司受理銀行通路招攬投資型保單，被保險人投保時若年紀大於或等於70歲，至遲要在保證契約撤銷期間屆滿前三天，要對要保人進行電訪，去確保其身份及是否充分說明資訊，了解要保人的要求與商品適用，因此現行對電訪已有規範，只是說這部分是不是考慮進一步參考107年2月修訂發布「銀行辦理衍生性金融商品的內部作業制度與程序管理辦法，去修正投資型保險銷售應注意事項，增訂高齡者招攬投資型保險過程要不要錄影錄音並且保存相關的電子資料，近期會近期會邀請相關公會業者來開會研商討論其可行性。