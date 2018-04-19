親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

孫越病情穩定 已拔除氣管插管

本票制度修正待納司法意見 立院擇期再審

2018-04-19 20:33中央社 台北19日電

為防止本票裁定制度遭不當使用，多位立委提案修正保險法和票據法，限縮以委託金融機構為擔當付款人的本票為限，立法院財政委員會今天審查時，考量尚待納入司法部門意見，決定擇期再審。

財政委員會協商決定另擇期繼續審查後，隨即也通過中國國民黨立委曾銘宗、賴士葆及民主進步黨立委江永昌、施義芳連署臨時提案：建請金管會針對如何遏止透過本票當作暴力討債等工具，作一專案報告，並在一個月內送交財政委員會。

包括曾銘宗和民進黨立委蔡易餘、黃偉哲及中國國民黨立委王惠美等人都領銜提案擬具保險法和票據法相關條文修正草案。

提案人之一蔡易餘在提案說明指出，依現行規定，當債權人手上持有欠款人開立的本票，只要經過法院裁定，就可以進行強制執行借款人的財產。

他說，本票制度在台灣已長達五十年以上，有其便利性及運用上的需求。但因本票票據，在便利商店或書局就可以買得到，不需要在金融機關辦理申請，票據上只要蓋有開票人的用印，就發生效力，向法院申請裁定後，就可以強制執行。

蔡易餘指出，本票制度被很多惡意的第三人濫用，譬如盜刻印章，蓋在本票上，使得被盜用者事後忙於訴訟證明債主不存在的困境。本票強制執行衍生的案例非常多，本票的便利性已經遭到地下錢莊或詐騙集團濫用，所以提出修正。

對於立委主張修法限縮以委託金融機構為擔當付款人的本票為限，列席財政委員會的金管會主委顧立雄認為，用意良善，但本票制度在商業上使用已行之多年，對工商籌資確有助益。為符債權行使的平等原則，建議在本票類型方面不予限縮，而以參考民事訴訟法支付命令的修正，於本票裁定程序增訂債權人的的釋明義務。

顧立雄說，金管會也有擬版本，但因涉及司法院和法務部，希望能夠再給一些時間溝通修法方向。

包括賴士葆和蔡易餘等立委贊成再給一些時間，讓金管會與司法部門就此案進行討論，委員會不急著通過。最後，協商決定另擇期繼續審查，臨時提案照案通過。

曾銘宗會後接受中央社記者訪問時表示，本票制度在工商業有很多使用，但現階段每年有許多件被做為暴力討債工具，衍生很多重大後遺症。再給金管會一些時間去洽相關機關意見，之後到財政委員會專案報告，再決定怎麼審查法案。

金管會蔡易餘國民黨

相關新聞

新台幣升2.6分 台股大漲亞幣升值帶動

2018-04-19 20:43

台灣人愛美元保單 2個月內花逾千億台幣搶購

2018-04-19 20:06

千萬刮刮樂還有3個 沒刮中還可抽999.9金元寶

2018-04-19 18:35

金管會准6金融機構 開辦行動支付綁定金融卡消費

2018-04-19 17:34

顧立雄：壽險業投資海外占可運用資金65% 是警示指標

2018-04-19 15:21

用App包禮金 輕鬆又有趣

2018-04-19 14:15

台股開高走高 大漲123.33點

2018-04-19 14:06

立院初審通過修法 保險業投資國際板債券將限縮

2018-04-19 12:54

財委會通過保險業財務不佳風控不好 投資國際板將受限

2018-04-19 12:46

新台幣午盤升值1.6分 暫收29.350元

2018-04-19 12:28

顧立雄：比特幣是高風險商品

2018-04-19 12:10

渣打簽帳金融卡支援行動支付 即日上路

2018-04-19 11:21

外資匯出沒在怕？ 顧立雄：投資金額在台灣又不會缺

2018-04-19 11:14

金管會反對限縮本票強制執行 立委批護航地下錢莊

2018-04-19 10:45

反對敵意併購？ 顧立雄：依法併購 金管會沒有阻止理由

2018-04-19 10:25

不怕外資匯出 顧立雄：基本盤穩 投資金額在台灣不會缺

2018-04-19 09:35

新台幣開盤 升值0.6分

2018-04-19 09:35

外資4月匯出逾10億美元 顧立雄：外資仍呈淨匯入狀態

2018-04-19 09:22

本票強制執行 不宜限縮

2018-04-19 01:27

保險買國際債 無須收緊

2018-04-19 01:27

安泰推網銀外幣高利定存

2018-04-19 01:27

永達理保經 獲陸壽險參股

2018-04-19 01:27

兩個因素...永達理保經闖出一片天

2018-04-19 01:27

2020大計畫 開發金ROE要衝10%

2018-04-19 01:27

王銘陽訂KPI 全員皮繃緊

2018-04-19 01:27

金管會檢視「最貴菜園」標售案 將看二重點

2018-04-19 00:57

「最貴菜園」標脫 富邦賣自家人

2018-04-19 00:57

台幣小貶 後市盯兩關鍵

2018-04-19 00:49

市場預測 最快6月升息

2018-04-19 00:49

全國最貴籃球場 標出35.5億

2018-04-18 23:39

我升息有空間 最快6月？

2018-04-18 23:34

影／2018投資展望：繫上安全帶 不需要救生衣

2018-04-18 18:17

名家觀點／數位貨幣取代紙幣 大勢所趨

2018-04-16 02:01

純網路銀行 明年開放申設

2018-04-16 01:11

一銀放款中小企 受肯定

2018-04-16 00:19

中纖：未踩「金金分離」紅線

2018-04-16 00:19

本票強制執行範圍 將限縮

2018-04-16 00:19

保險業投資國際板債 擬設限

2018-04-16 00:19

董監改選 三公股金融搶攻席次

2018-04-16 00:19
看更多

熱門文章

立委爆料：公股銀行員為衝業績 私下代繳客戶牌照稅

2018-04-19 11:02

美打壓陸電信業 衝擊鴻海、台積電

2018-04-19 00:45

彭總裁最關切的豪宅 勤美璞真跌出200萬俱樂部

2018-04-19 11:46

中興通訊遭美封殺...手機恐無作業系統可用

2018-04-19 00:47

黑道討債有2種 顧立雄：白的手法 就是用本票討債

2018-04-19 11:33

手機市場需求弱、挖礦需求不確定 台積電降今年目標

2018-04-19 15:49

實價登錄2.0修法 李同榮：政府後知後覺只醒一半

2018-04-19 10:18

建案愈積愈多 2018北台待售案數量創同季新高

2018-04-19 10:37

華碩共治 施崇棠暫緩交棒

2018-04-19 00:40

環球晶砸132億 南韓擴廠

2018-04-19 00:44

瞄準中國製造商機 工具機廠加碼大陸

2018-04-19 00:44

宏泰集團接班布局底定 大房三子林鴻南接掌宏盛建設

2018-04-19 09:18

中美貿易戰 兩國通訊業成最大標靶

2018-04-19 00:47

工業用電大戶注意！ 今夏「強制節電」條款上路

2018-04-19 17:22

韓電視品牌65吋面板 傳考慮陸廠取代台廠

2018-04-19 13:24

矽晶圓缺貨潮…短期不會結束

2018-04-19 00:44

面板供過於求 專家：2至3年重組或關廠

2018-04-19 14:28

「最貴菜園」標脫 富邦賣自家人

2018-04-19 00:57

美國制裁中興 學者：台廠無便宜可撿

2018-04-19 13:03

公司法審查 30版本大亂鬥

2018-04-19 01:07

實價登錄揭露門牌恐違反個資？ 張金鶚：無涉屋主隱私

2018-04-19 10:11

旺宏控侵權 群聯：遺憾

2018-04-18 22:38

大立光轉投資星歐光學 大拓點

2018-04-19 01:03

大陸所得 須併課綜所稅

2018-04-19 01:05

基金利得計稅 境內外有別

2018-04-19 01:05

北極星加入全球抗癌聯盟

2018-04-19 00:39

兩岸首例！信泰人壽每股234元參股永達理

2018-04-18 22:42

金管會反對限縮本票強制執行 立委批護航地下錢莊

2018-04-19 10:45

美封殺陸廠中興通訊 聯發科京元電：無影響

2018-04-19 14:15

立委：新台幣29元是楊金龍防線

2018-04-19 12:28

高價策略奏效 蘋果獨吞手機市場獲利八成以上

2018-04-19 00:30

本票強制執行 不宜限縮

2018-04-19 01:27

地王林堉璘最愛么子林鴻森 自立門戶創凱越建設

2018-04-19 09:20

全聯開藥局 結盟老藥商

2018-04-19 00:39

2020大計畫 開發金ROE要衝10%

2018-04-19 01:27

最貴菜園球場出半價 房仲：供附近地主認知

2018-04-18 22:10

市場預測 最快6月升息

2018-04-19 00:49

房屋稅5月1日開徵 繳納期限至5月31日

2018-04-19 06:07

王銘陽訂KPI 全員皮繃緊

2018-04-19 01:27

實價登錄修法 李同榮：政府後知後覺半夢半醒

2018-04-19 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top