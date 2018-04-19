金管會准6金融機構 開辦行動支付綁定金融卡消費

2018-04-19 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



包括台新、玉山、國泰世華、渣打等銀行，都在今天(19日)宣布，開辦國際Pay行動金融卡業務。Google Pay和Samsung Pay在去、2017 年陸續上線後，先開辦綁定「信用卡」業務，今天起，上述銀行卡友，可將金融卡綁定Google Pay和Samsung Pay進行消費。到今年3月底，金管會銀行局已核准台新、國泰世華、玉山、渣打、中國信託商銀及中華郵政等6家金融機構可開辦「行動支付綁定金融卡」業務。

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總林榮華表示，即日起至6月30日止，只要使用玉山Debit金融卡在貼有VISA或Mastercard標誌的特約商店或網路消費，都可獲得0.3%現金回饋；新申辦玉山Debit金融卡在發卡45天內，不限金額消費3筆，可獲85度C午茶組100元兌換券一張。台新銀行表示，即日起到6月19日前，卡友在全家超商以台新銀行行動金融卡一次購買2杯Let’s Café大杯拿鐵，即可獲第2杯半價、及唐寧茶買1送1優惠，在7月5日前，在全聯天天以台新行動金融卡支付生鮮單筆消費滿300元送100點福利點，每周四生鮮單筆消費滿500元送150點福利點。

國泰世華也表示，未曾加入Google Pay、Samsung Pay的國泰世華銀行卡友，首次使用國泰世華銀行ｉ刷金融卡加入Google Pay或Samsung Pay，不限金額消費3筆，可獲摩斯漢堡套餐、但需登錄，還可再抽威秀影城電影票套餐限50名。渣打銀行也表示，即日起，推出行動支付綁定渣打VISA簽帳金融卡服務，客戶使用行動支付綁定渣打VISA簽帳金融卡消費，可獲原有每筆新增消費0.5%現金回饋無上限優惠，即日起至7月31日止，不限金額消費3筆再獲100元回饋。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，現行國際行動支付主要使用族群介於26至40歲，平均每天有超過萬筆交易，每筆交易金額約1000台幣，使用場域以百貨及量販超商為主，自國際Pay上線以來，台新銀行卡友的綁卡數一直名列前茅，現在再加入剛獲核准正式開辦的行動金融卡支付服務，行動支付產品線更趨多元。