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政院通過糾纏行為防制法 明定7大糾纏行為最高可處3年刑

台灣不需要「台版清溪川」 突破限制才是真前瞻

新台幣午盤升值1.6分 暫收29.350元

2018-04-19 12:28經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（19）日午盤以29.350元兌1美元，升值1.6分暫收，成交金額為4.82億美元。

今日上午台北股匯市齊漲，新台幣早盤以29.360元兌1美元，升值0.6分開出；新台幣開高走高，但盤中一度轉升為貶，盤中最低來到29.380元兌1美元，最高則為29.316元。

日圓中午來到107.4附近，韓元則從上午的1,067，升值至中午來到1,061.8韓元附近。

新台幣韓元

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