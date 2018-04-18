永達保經靠MDRT 在大陸打響知名度

2018-04-18 22:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



永達保經布局大陸繳出好成績，永達董事長吳文永分析，成功之道有二。一是有準備MDRT（百萬圓桌會員）的品牌；二是台灣的企業文化早已孕育讓業務高手相互撞擊的土壤，以利攻陸時打團體戰。

2018永達理業務表揚大會本周二（17日）在蘇州金雞湖國際會議中心舉行，吳文永會前受訪時做出上述表示。

MDRT是國際上對超級保險業務員的公認標準，每年須重新檢視，資格隨各國人民收入動態調整。永達理保經江蘇分公司營業總經理羅大海表示，中國大陸的MDRT，標準保費須達人民幣60萬元（約新台幣281萬元），且當年度收入至少要人民幣40萬元（約新台幣187萬元）。

標準保費計算方式為，躉繳以10%計算保費，繳費2年期以20%計算，依此類推，繳費10年期（含）以上才100%認列。

永達保經2011年剛登陸時，派了12位台灣的業務主管到大陸培訓MDRT，七年來共派出大約230人，培育的MDRT人數也從2013年45人增至2017年1,226人，今年目標3,000人，單一公司（永達理）培育的MDRT人數，全球排名去年為第八名，今年將前進至第五名。