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兩岸首例！信泰人壽每股234元參股永達理

2018-04-18 22:42經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣保經業龍頭永達西進有成，永達公司及董事長吳文永名下投資公司合計持股66%的大陸永達理保經，獲得大陸信泰人壽以每股人民幣50元（約新台幣234元）參股10%，總金額4億元（約新台幣19億元），創下陸資壽險參股大陸台資保經公司首例。

永達理是台資保經業登陸最成功的案例，大陸祭出31項「惠台」措施後，台資保險界關注，永達會不會成為大陸拉攏台灣保經業的樣本。吳文永表示，永達理規劃2021年在A股上市，不少創投與投行爭約吃飯，就連摩根士丹利亞洲金融機構部董事總經理粘傑評都透過認識吳文永的粘父前來約訪。

2018永達理業務表揚大會在蘇州金雞湖國際會議中心舉行，吳文永會前受訪時表示，永達理保經2011年由台資與陸資的法人股東以每股面額人民幣1元成立，去（2017）年趁增資擴股以每股人民幣50元引進信泰人壽，短短不到六年身價翻漲49倍。

永達理目前股本人民幣8,000萬元，台資占66%、陸資34%。台資方面，永達公司參股24.9%，吳文永在大陸註冊的銓冠投資公司持股41.1%；陸資方面，信泰人壽持股10%、厚鑒科技占24%。

永達理保經2015年開始由虧轉盈，當年稅後純益就超越台灣的永達保經，且連續三年超越。永達理去年稅後純益人民幣1.86億元（約新台幣8.9億元），吳文永說，「今年稅後目標人民幣4億元」。為避免每股稅後純益過於驚人，永達理明（2019）年將辦理盈餘轉增資，股本擬從人民幣8,000萬增至4億元。

永達理目前在大陸有15間分公司40個營業據點，一年租金支出要新台幣4億元。為因應節節高漲的租金，已開始購置辦公室，去年在江蘇省常州市斥資人民幣1,700萬元（約新台幣8,000萬元）買入1,800平方公尺（約545坪）大的樓層。

展望未來，吳文永說，「有錢的城市我們大部分都開了，現在往下扎根比較重要」。永達理目前有6,060位業務主管，今年底預計增至1.3萬人；去年底MDRT（百萬圓桌會員）1,226位，今年目標3,000位。

永達保經董事長吳文永。記者陳怡慈/攝影
永達保經董事長吳文永。記者陳怡慈/攝影
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