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永達保經上海雙嬌 力克「魔都」

2018-04-18 22:39經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

上海，是中國的經濟中心，也是大陸保險從業人員口中的「魔都」：租金特貴、生活費貴、消費也貴、人精得像鬼，儘管如此，兩位來自台灣的保經界女性卻在這難搞的地方交出亮麗成績。

台灣保經公司登陸迄今最成功案例，非永達保經莫屬。永達參股24.9%、台資股東合計持股66%的大陸永達理保經公司，在大陸主要省市已有15間分公司40個營業據點，去年稅後純益人民幣1.9億元、約新台幣8.9億元。大陸的永達理已連續三年獲利超越台灣的永達保經。

永達理保經本周二（17日）在蘇州金雞湖舉行2018業務表揚大會，上海靜安營業部業務副總李湘菁獲得2017年度業績大賽部經理組第一名、總監組第一名、年度最佳成就獎第一名，她的團隊成員，上海靜安A業務高級經理付義貴獲得個人組第一名。永達理年度業績大賽的四個獎項，上海靜安營業部全部包辦。

「背著國旗過來，只許成功不許失敗。」62歲的永達理保經上海靜安營業部總經理黃素英，負責督導上海的靜安與虹口，談起靜安的優異表現，用前述兩句話總結。

黃素英是永達保經董事長吳文永的創業夥伴，在台灣屬於元老級的超級業務員，財富早已自由，但仍在2012年7月，與53歲的李湘菁一起到上海開疆闢土。

黃素英總是勉勵永達的夥伴：「各位總監，收入已經不是挑戰了，業績也不是挑戰了，來寫歷史怎麼樣啊，來寫歷史好嗎。我相信100年後，大陸的壽險歷史會有永達里三個字，而且是來自台灣的永達里。拭目以待吧。」

永達保經在大陸市場能夠快速壯大，從台灣指派優秀的業務主管到大陸擔任MDRT（百萬圓桌會員）的培訓老師，透過MDRT的國際品牌，為大陸當地保險業務員開創附加加值，為永達西進的商業模式。

在黃素英與李湘菁的努力下，上海素英團隊寫下「人力占20%、業績卻占25%」的紀錄。她的團隊，業務人數為永達理保經在大陸全部業務人數的20%，但年度銷售的保費占比卻達到25%。

「董事長（註：永達保經董事長吳文永）常常跟我們講，在單位，不要要求業務員忠誠。他餓肚子，他怎麼忠誠你。你只要讓他賺到錢，他自然忠誠。我們這些老總最重要一件事，業務員有沒賺到錢」。

讓上海的業務員取得MDRT資格，甚至是收入與保費為MDRT三倍的COT、或是六倍的TOT資格，讓他們賺到錢，這是永達保經上海雙嬌黃素英與李湘菁力克「魔都」的關鍵密碼，也是台資保經業者在大陸再造第二春的成功之道。

永達理保經上海靜安營業部總經理黃素英(左)、業務副總李湘菁(右)。記者陳怡慈/攝...
永達理保經上海靜安營業部總經理黃素英(左)、業務副總李湘菁(右)。記者陳怡慈/攝影
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