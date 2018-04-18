影／2018投資展望：繫上安全帶 不需要救生衣

2018-04-18 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



美中貿易紛爭未歇，牽動投資敏感神經，導致近期全球金融市場震盪，摩根亞洲首席市場策略師許長泰表示，全球經濟基本面持續向上且美元走勢看跌，有利風險性資產後續表現，尤其是新興市場，明確的企業獲利前景可望帶動新興股債資產，但市場波動將因各國央行貨幣政策和投資氣氛而回歸正軌。

許長泰建議，今年第二季採取「攻中帶守」策略，以新興股債前進，搭配多重資產靈活因應，穩健參與景氣成長。

許長泰分析，過去即便股市身處牛市，指數年內修正一成應屬常態，但去年亞股漲幅高達34%，年內最大跌幅卻不到5%，股債波動度雙雙滑至波段新低，相當罕見。因此，今年全球股市在不確定因素影響下，波動度將回歸常態，建議採多重資產配置，「需要安全帶，但還不需要救生衣」，幫投資產繫好安全帶，又不會錯過市場漲升契機。

有關美中貿易戰，渣打銀行財富管理負責人傅敏儀認為，由於今年下半年，美國將舉行國會期中選舉，川普總統應會在選舉前把這件事搞定，目前雙方還處於口水戰狀態，有一些雜音，但最終應會找到解決方案，但美中貿易戰會造成第2季股市波動較大。

針對近期金融情勢，傅敏儀表示，渣打今年看好新興亞洲及中國股市發展，尤其中國大陸A股5月被納入MSCI，大陸也鼓勵先進產業到A股上市，預期中國股市應會有很大發展。