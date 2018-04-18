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別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

開發金去年獲利11年新高 經常性收益將成主力

2018-04-18 18:14中央社 台北18日電

開發金控今天召開法人說明會，總經理王銘陽表示，去年金控獲利創近11年新高，未來獲利主力將轉向由經常性收益為主、資本利得為輔，盼能讓股東收益更穩健。

開發金去年稅後純益新台幣116.9億元、年增97.5%、創近11年新高，每股稅後純益（EPS）0.8元，今年第1季自結稅後純益31.93億元、EPS約0.22元；王銘陽表示，由於金控持股中國人壽35%，是最大股東，在中壽投資效益較佳下，未來將把過去以資本利得為主的獲利模式調整為以經常性收益為主，提升資本運用的效益。

王銘陽指出，雖然不排除採購併擴大規模，但目前內部首要之務是在2020年將中壽成為100%的子公司，且旗下包括開發資本、凱基銀行及中壽的股東權益報酬率（ROE）都拉升至12%以上，金控ROE也將升高至10%以上。

過去開發金獲利主要來源來自於中華開發資本處分轉投資的資本利得，王銘陽表示，開發資本未來將轉型私募股權基金的管理業務，持續降低非核心投資的部位，將從目前的470億元降至300億元，讓1塊錢的投資槓桿可以超過1塊錢。

王銘陽表示，開發金控未來的文化將會改變，從偏重法人金融轉向法金、個金並重，也要整合集團資源著重跨售效益，未來跨售業務將占各子公司總經理年度考核一定比例。

此外，開發金也將強化資產管理品牌、提升基金管理規模列為重點策略；王銘陽表示，開發資本目前管理8檔基金，管理資產規模達370億元，居國內創投最大，預計今年底管理資產規模將達450億元；旗下也是資產管理的凱基投信，今年底管理資產規模約80億元，在今年有全新經營團隊到任後，年底規模將拉高至200億元，未來將以每年推出3檔新基金的速度，目標投信管理資產到2020年可達800億元。

開發金控凱基銀行股東

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