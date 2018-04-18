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賓士佔好市多身障車位 駕駛竟稱「孕婦不能久站」

新台幣貶0.4分 收29.366元

2018-04-18 16:47中央社 台北18日電

新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.366元，貶0.4分，成交金額8.08億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.380元，最高29.325元、最低29.380元。

新台幣外匯

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