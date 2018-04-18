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開發金：目標2020年底前百分百合併中壽

2018-04-18 15:09經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

開發金控（2883）總經理王銘陽今（18）日在開發金法說會上宣布，開發金預計在2020年底前將中壽（2823）納為開發金100%控股的子公司。

開發金去年公開收購後，目前持有中壽股權約35%，中壽已是開發金子公司，去年中壽貢獻開發金獲利比重超過三成。王銘陽今天在法說會開場致詞，就宣布開發金日後將把中壽納為百分百控股子公司。

開發金控中壽法說會

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