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投資新興高收益債券掌握「政美利」三大投資原則

2018-04-18 06:00聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

多數投資人會以為美國升息債券不利，但新興高收益債券卻沒有這樣的困擾。在新興市場國家基本面轉佳、貨幣政策空間充裕之下，新興市場債券基金展現跟漲抗跌優勢勝出。摩根投信指出，統計環球新興市場強勢貨幣債券基金績效表現，不僅2017年無懼美國升息，平均繳出2.69%正報酬，今年中美貿易摩擦發生迄今同樣力守0.75%的正報酬績效。

根據Lipper統計，52檔境內外環球新興市場強勢貨幣債券基金績效，2017年全年度前4強基金報酬高達6.6%至13.6%，包括摩根新興市場高收益債券基金、NN (L)新興市場債券基金、摩根新興市場債券基金、法巴百利達全球新興市場精選債券基金等。此外，今年3月下旬中美發生貿易衝突以來，環球新興市場強勢貨幣債券基金逆勢抗跌，部分甚至繳出逾1%的報酬率。

摩根新興市場高收益債券基金經理人郭世宗表示，今年來新興債躍升為市場寵兒，買氣大幅優於高收益債市，主要是由於新興市場債具備息收與成長的雙動力；根據統計，新興市場國家政府公債殖利率高於已開發國家，成為吸引追求收益投資人的亮點，加上市場預期2018年新興市場國家GDP成長率平均可達到4.9%的水準，與已開發國家間差距持續擴大，也有助於新興債市發展。

有鑑於新興債選擇眾多，投資人不妨鎖定新興高收益債為投資主軸，郭世宗說明，目前新興債市的投資主流為非投資等級債券，佔大盤指數比重超過一半，從過去3年市場對於新興高收益債券的需求大幅成長可見一斑。另外，郭世宗建議，在美國緩步升息環境下，「政美利」投資策略不失為不錯的布局方向：「政」是指聚焦新興政府債，穩健掌握新興成長力；「美」是要挑選美元計價債券，降低匯率波動；「利」則是專注高殖利率債券，藉此提高票息收入保護。

債券新興市場美國升息

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