建達及沛亨18日起預收款券 人工撮合

2018-04-17 20:22 中央社 台北17日電



櫃買中心公告電子通路商建達自18日起預收款券並每20分鐘撮合一次；類比IC設計廠沛亨則預收款券並每60分鐘撮合一次。

建達為代理IT相關產品及消費電子產品通路商，近一個月來股價暴漲暴跌，2月底的新台幣8.05元低點區來到4月3日的19.3元，再到今天的11.8元。由於最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點，經櫃買中心公布注意交易資訊。

櫃買中心公告建達自4月18日起10個營業日(4月18日至5月2日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

沛亨半導體則從4月以來股價從4元飆漲一倍到今天收盤價8元，由於最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月18日起10個營業日(4月18日至5月2日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制撮合終端機執行撮合作業(約每60分鐘撮合一次)。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

沛亨於4月12日公布自結數字，今年2月營收新台幣1156萬元，稅後虧損428萬元，EPS為-0.19元，。累計前2月營收為2399萬元，稅後虧損946萬元，EPS為-0.42元，較去年同期虧損0.18元擴大。