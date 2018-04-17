首季網路投保利變年金險賣逾2億 最受歡迎

2018-04-17 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



保險局今（17）日公布第1季網路投保情況，壽產險合計銷售逾5.4億元，年增逾六成。壽險業網路投保保費收入達3.3億元，遠超過產險業的2億多元，最受歡迎的險種為利變年金險單季賣逾2.2億，第1季「網路投保王」由富邦居冠。

據金管會統計，目前共有29家保險公司開辦網路投保業務，產險業15家、壽險業有14家。今年第1季網路投保賣最多的產險業、壽險業都是富邦居冠，壽險業賣最多前三名分別是富邦人壽1.26億元、台灣人壽7925萬元、新光人壽5248萬元；產險業第1季賣最多網路投保的公司，分別是富邦產險8303萬元、新安東京產險4086萬元與明台產險2453萬元。

網路投保險種逐步開放下，今年第1季最受歡迎還是壽險業熱賣的利變型年金險，保費收入達2.2億元。傳統型年金險以7760萬元、旅平險1624萬元排名壽險類前二、三名。

至於產險業第1季熱賣的3大險種，分別是汽車險1.05億元、機車險5927萬元與旅平險3971萬元。

據保險局統計，整體保險業第1季網路投保保費收入為5億4743萬元，其中壽險業為3億3855萬元，遠超過產險業的2億888萬元。若與去年同期相比，整體保險業去年第1季網路投保費收入僅1億7394萬元，其中壽險業僅有4015萬元、產險業為1億3379萬元，顯示今年網路投保依舊快速成長。

依保單件數來看，產險業則高過壽險業。整體保險業今年第1季網路投保件數約26萬1000件，其中壽險業為9.6萬件、產險業為16.4萬件。若與去年同期相比，去年第1季整體保險業網路投保件數約17.3萬件，其中壽險業6萬681件、產險業11.2萬件。