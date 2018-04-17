新台幣匯率翻升6.3分 終結連四貶

2018-04-17 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



新台幣匯率跌深反彈，與大跌逾百點的台股背道而馳。新台幣兌美元匯率終場升值6.3分，以29.362元作收，結束連四貶，台北外匯經紀公司成交量為6.52億美元。

外匯交易員表示，雖然外資賣超台股92億元，新台幣仍自近三個月低點彈升，市場人士認為，很可能是跌深反彈，是否代表這波貶勢暫告一段落還有待觀察，並將關注後續資金動向，以及台股表現。

新台幣今以29.410元開出，最高29.348元、最低29.410元，終場收29.362元。