親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新台幣終止連4貶 升6.3分收29.362元

2018-04-17 17:42中央社 台北17日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收29.362元，終止連4貶，升6.3分，成交金額6.52億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.410元，最高29.348元、最低29.410元。

新台幣外匯

相關新聞

新台幣早盤升3.6分 台股暴跌逾百點

2018-04-17 10:01

揮一桿400萬！ 有張保單讓你爽爽領獎

2018-04-17 12:00

華美未出具年度財報 金管會若再不交6月底前恐下櫃

2018-04-17 17:04

你換了嗎？3233點台新紅利點數可換米其林美食

2018-04-17 15:50

三大法人賣超台股122.56億元

2018-04-17 15:08

南亞科首季EPS 2.39元

2018-04-17 14:39

大數據發威 台新卡友開戶、轉財管會員分別多逾五成

2018-04-17 14:35

集保挺偏鄉 讓射箭選手圓夢

2018-04-17 14:29

美封殺中興通訊 投顧：台灣供應鏈影響有限

2018-04-17 14:12

新台幣午盤升3.6分 暫收29.389元

2018-04-17 13:21

一銀真是幸福企業 逾半員工年薪破百萬

2018-04-17 11:46

中國信託攜手悠遊卡 推「方便付」首推自動化通路

2018-04-17 11:20

第一金台灣工業菁英30ETF傘型基金掛牌

2018-04-17 10:59

新台幣早盤升2.5分

2018-04-17 10:14

新台幣開盤升1.5分 為29.41元

2018-04-17 09:15

王道銀個金 拚三年內損平

2018-04-17 01:33

中信園丁計畫 觸角延伸北京

2018-04-17 01:32

中信金挺環保 北市表揚

2018-04-17 01:32

國票金股息0.65元 殖利率6％

2018-04-17 01:32

顧立雄：公司治理 只會進不會退

2018-04-17 01:32

顧立雄表態 不反對產業進入金融

2018-04-17 00:25

監理政策 不宜過度傾斜

2018-04-17 00:25

匯價未失控 央行沒出手

2018-04-17 00:14

台幣重跌 科技業鬆口氣

2018-04-17 00:14

外資撤出 台幣重貶

2018-04-17 00:14

外資撤離 台幣成最弱勢亞幣

2018-04-17 00:06

券商登陸 顧立雄：應清楚自身利基

2018-04-16 21:59

國票金控獲利穩健成長 未來繼續尋求併購機會

2018-04-16 21:10

顧立雄：產業投資人進場展現公司治理 勿與公司派惡鬥

2018-04-16 20:42

新台幣重貶倒地 外匯交易員點名4原因

2018-04-16 19:42

金管會查龍巖彰銀持股…顧立雄：調查中 沒評論

2018-04-16 18:52

大陸金融開放 若持股當地銀行可提高顧立雄樂見

2018-04-16 18:45

持股彰銀超限被抓包？ 龍巖李世聰：絕無此事

2018-04-16 18:29

29.40看到了 新台幣午盤重貶9.4分

2018-04-16 12:49

名家觀點／數位貨幣取代紙幣 大勢所趨

2018-04-16 02:01

純網路銀行 明年開放申設

2018-04-16 01:11

一銀放款中小企 受肯定

2018-04-16 00:19

中纖：未踩「金金分離」紅線

2018-04-16 00:19

本票強制執行範圍 將限縮

2018-04-16 00:19
看更多

熱門文章

屋主賠慘了！ 林口豪宅四拍 不到買進價一半

2018-04-17 10:31

外資撤出 台幣重貶

2018-04-17 00:14

今年報稅小確幸 我可以減多少稅看這裡

2018-04-16 20:20

新屋去年跌14%！新莊副都心淪最大重災區

2018-04-17 10:02

韓撤出陸TV組裝 面板鏈警戒

2018-04-17 00:34

MLCC龍頭喊停產 台廠迎轉單

2018-04-17 00:36

被動元件缺貨期長 設備廠缺被動元件也是幫兇

2018-04-16 21:55

列報扶養親屬 須共同居住

2018-04-17 01:16

一銀真是幸福企業 逾半員工年薪破百萬

2018-04-17 11:46

揮一桿400萬！ 有張保單讓你爽爽領獎

2018-04-17 12:00

名家觀點／美中匯率戰 才是經濟致命傷

2018-04-17 01:35

南山推青年付得起的長照險 月繳500元有千萬保障

2018-04-16 17:59

MLCC擴產難度高 下游業者憂鬱

2018-04-17 00:38

列報扶養親屬免稅額 把握這二原則有效節稅

2018-04-16 22:33

刷卡繳牌照稅分期零利率還款 須先登錄或刷滿額

2018-04-17 05:30

被動元件轉單效益 樺漢業績將大爆發

2018-04-17 00:32

免稅額調高 613萬戶受惠

2018-04-17 01:16

強強聯手 佳世達董座要組產業大聯盟

2018-04-17 00:47

台股重挫 新台幣止貶午盤升3.6分

2018-04-17 12:35

陸挖角半導體人才 王文淵：南亞科跑48人

2018-04-17 17:39

顧立雄表態 不反對產業進入金融

2018-04-17 00:25

台火賺130萬 發397萬

2018-04-17 00:47

顧立雄談蘋果CSR要求 廣達、和碩、緯創受影響

2018-04-16 22:15

醫科展啟動 Google來台找商機

2018-04-17 01:13

新台幣早盤升3.6分 台股暴跌逾百點

2018-04-17 10:01

大宇資子公司增資案破局 將另覓潛在投資方

2018-04-16 19:56

資金回流租稅大赦？ 財部：不該課的不應課

2018-04-16 23:30

電子品牌廠挑戰大 毛利率不妙

2018-04-17 00:38

傳iPhone6s+試產 緯創：不評論

2018-04-16 20:20

台系電視代工廠危機入市 衝市占

2018-04-17 00:33

新南向屢受挫…中油進印度 面臨挑戰

2018-04-17 00:19

中油新油價公式 2個月內定調

2018-04-17 00:22

王道銀個金 拚三年內損平

2018-04-17 01:33

基於使命感 台塑總裁王文淵將接工總新掌門

2018-04-16 18:56

財經觀點／只靠國旅畢旅 觀光業自陷困境

2018-04-17 00:36

中國信託攜手悠遊卡 推「方便付」首推自動化通路

2018-04-17 11:20

持股彰銀超限被抓包？ 龍巖李世聰：絕無此事

2018-04-16 18:29

美中貿易大戰開打 來思達擬擴大美國投資

2018-04-17 12:38

上市櫃董事兼職酬勞 統一稱冠

2018-04-17 00:33

國票金股息0.65元 殖利率6％

2018-04-17 01:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top