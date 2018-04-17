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碩士班比全家多 博士班是星巴克2倍 招生卻慘

南亞科首季EPS 2.39元

2018-04-17 14:39經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

DRAM廠南亞科今（17）日舉行法說會，公布首季獲利為72.27億元，單季每股稅後純益（EPS）為2.39元。

南亞科第1季DRAM平均售價季增6.1％，銷售量也季增8.4％，首季毛利率為51.8％，不過因新台幣匯率升值，提列匯損11.78億元。

南亞科預計第2季位元銷售量可季增高十位數百分比，全年位元銷售量可年增48％，比先前預估再稍微提高。

南亞科台幣匯率

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