大數據發威 台新卡友開戶、轉財管會員分別多逾五成

2018-04-17 14:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭幸宜 ╱即時報導



根據統計，台新銀行藉由數據分析與精準行銷，讓卡友們到銀行開立帳戶的機率較一般自然開戶多出約六成，之後成為財富管理會員的比例也較一般客戶多出五成。

台新銀行投入大數據技術效果顯現，藉由「過去」的軌跡了解客戶的興趣、偏好，並進一步量身訂做個人化服務，為客戶提供「現在」所需的服務，台新銀行表示，利用數據分析，找到喜歡到百貨公司消費的卡友，讓這些卡友們在百貨公司周年慶或其他活動檔期能即時接收優惠資訊，也成功的增加卡友們與台新的黏著度。

除了精準的數據分析與運用，台新銀行客群經營處副總史筱平表示，台新銀行專業團隊每天會針對市場、商品、投資風險進行分析，為客戶提出專業的理財建議，除了理專面對面的服務，若客戶希望對市場趨勢或理財規劃得到進一步的分析，也可運用數位分行洽談室的視訊連線功能，直接與專業的研究團隊討論；此外，台新銀行推出理專行動辦公室「理專App」，當理專外出拜訪客戶時，只需攜帶iPad並使用內建的App，就能即時提供完整的市場資訊。

史筱平強調，台新銀行「因為專業 所以更懂你」打造全通路的服務，串聯線上與線下，致力將服務做到最好，這樣的認真與用心持續獲得各國內外專業機構財富管理、數據分析等獎項肯定，未來將持續聆聽客戶的聲音，精進數位化及理專貼心的服務，成為客戶的智慧好夥伴。

每年由財訊雜誌舉辦的財富管理大調查都受到銀行業與證券業的高度重視，今年調查結果後的頒獎典禮已在日前舉行，在數位金融的趨勢下，今年的最佳創新應用獎，國銀與外銀分別由台新銀行及瑞士銀行獲得。

台新銀行能夠在同業高度競爭下受到青睞，除了得到最佳財富管理、最佳理專團隊二獎項外，也獲得最佳創新應用獎，該行客群經營處副總經理史筱平表示，台新銀行以客戶的需求出發，透過大數據分析發展「全視角客戶圖像」，數位搭配全通路的服務，達到「個人化」與「即時性」的目標，讓行銷更精準，服務與產品更貼近客戶實際需求，達到客戶與銀行雙贏的局面。