刷卡繳牌照稅分期零利率還款 須先登錄或刷滿額

2018-04-17 05:30 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



繳稅季正式開跑，4月的牌照稅，繳了沒？多家銀行提供刷卡繳牌照稅分期還款零利率方案，國旅卡持卡人最優可獲分6期零利率優惠。但卡友要注意，銀行多會要求「先登錄」，或「刷滿額」才能有分期還款零利率優惠。

玉山銀行表示，在今年5月2日前，持玉山信用卡繳牌照稅不但免手續費，若一次付清且在4月新增一般刷卡消費單筆滿1,300元，登錄活動後，還可獲CITY CAFE大杯冰拿鐵一杯。玉山銀行還表示，刷玉山卡繳牌照稅「登錄」可獲5期0利率優惠，若是公務人員用玉山國民旅遊卡繳牌照稅，可獲得分6期還款零利率優惠。

玉山銀行表示，持卡人只要利用智慧型手機掃描牌照稅稅單上QR Code，便可出現納稅義務人的車籍繳款資料，無須再輸入條碼便能自動帶入稅單資料後刷卡繳稅，一掃二繳輕鬆便利。

聯邦銀行也表示，即日起至5月2日止，刷聯邦信用卡繳納使用牌照稅，也「不限金額免收手續費」，若單筆滿3,000元且完成「登錄」者，還可獲分3期還款零利率優惠，若卡友要分3期以上還款，另有4到12期(前3期零利率)專案可選擇。另外，聯邦卡友還可使用紅利點數折抵稅類金額，每1000點紅利可折抵50元，可減輕卡友負擔。永豐銀行表示，4月分，預估全台有近800萬車主需繳納稅款，在5月2日前，刷永豐卡繳牌照稅除免手續費之外，牌照稅單筆若達1萬元以上，可獲刷卡分3期0利率優惠。