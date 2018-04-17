親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

MLB／本季第2位台灣球員 胡智為升上大聯盟

刷卡繳牌照稅分期零利率還款 須先登錄或刷滿額

2018-04-17 05:30聯合報 記者孫中英╱即時報導

繳稅季正式開跑，4月的牌照稅，繳了沒？多家銀行提供刷卡繳牌照稅分期還款零利率方案，國旅卡持卡人最優可獲分6期零利率優惠。但卡友要注意，銀行多會要求「先登錄」，或「刷滿額」才能有分期還款零利率優惠。

玉山銀行表示，在今年5月2日前，持玉山信用卡繳牌照稅不但免手續費，若一次付清且在4月新增一般刷卡消費單筆滿1,300元，登錄活動後，還可獲CITY CAFE大杯冰拿鐵一杯。玉山銀行還表示，刷玉山卡繳牌照稅「登錄」可獲5期0利率優惠，若是公務人員用玉山國民旅遊卡繳牌照稅，可獲得分6期還款零利率優惠。

玉山銀行表示，持卡人只要利用智慧型手機掃描牌照稅稅單上QR Code，便可出現納稅義務人的車籍繳款資料，無須再輸入條碼便能自動帶入稅單資料後刷卡繳稅，一掃二繳輕鬆便利。

聯邦銀行也表示，即日起至5月2日止，刷聯邦信用卡繳納使用牌照稅，也「不限金額免收手續費」，若單筆滿3,000元且完成「登錄」者，還可獲分3期還款零利率優惠，若卡友要分3期以上還款，另有4到12期(前3期零利率)專案可選擇。另外，聯邦卡友還可使用紅利點數折抵稅類金額，每1000點紅利可折抵50元，可減輕卡友負擔。永豐銀行表示，4月分，預估全台有近800萬車主需繳納稅款，在5月2日前，刷永豐卡繳牌照稅除免手續費之外，牌照稅單筆若達1萬元以上，可獲刷卡分3期0利率優惠。

玉山銀行表示，近期油價蠢動，玉山信用卡還提供「山隆、全國、台亞、福懋」等加油品牌降價優惠，刷玉山卡在上述各品牌加油，汽油每公升降價自0.7到1.8元不等。若到中油直營加油站刷玉山eTag悠遊聯名卡加油，刷滿額可獲5%回饋。

繳稅季節到了，玉山銀行提供刷卡繳牌照稅分5期還款零利率優惠。圖／玉山銀行提供。
繳稅季節到了，玉山銀行提供刷卡繳牌照稅分5期還款零利率優惠。圖／玉山銀行提供。
分享

玉山銀行牌照稅刷卡

相關新聞

顧立雄表態 不反對產業進入金融

2018-04-17 00:25

外資撤出 台幣重貶

2018-04-17 00:14

王道銀個金 拚三年內損平

2018-04-17 01:33

中信園丁計畫 觸角延伸北京

2018-04-17 01:32

中信金挺環保 北市表揚

2018-04-17 01:32

國票金股息0.65元 殖利率6％

2018-04-17 01:32

顧立雄：公司治理 只會進不會退

2018-04-17 01:32

監理政策 不宜過度傾斜

2018-04-17 00:25

匯價未失控 央行沒出手

2018-04-17 00:14

台幣重跌 科技業鬆口氣

2018-04-17 00:14

外資撤離 台幣成最弱勢亞幣

2018-04-17 00:06

券商登陸 顧立雄：應清楚自身利基

2018-04-16 21:59

國票金控獲利穩健成長 未來繼續尋求併購機會

2018-04-16 21:10

顧立雄：產業投資人進場展現公司治理 勿與公司派惡鬥

2018-04-16 20:42

新台幣重貶倒地 外匯交易員點名4原因

2018-04-16 19:42

金管會查龍巖彰銀持股…顧立雄：調查中 沒評論

2018-04-16 18:52

大陸金融開放 若持股當地銀行可提高顧立雄樂見

2018-04-16 18:45

持股彰銀超限被抓包？ 龍巖李世聰：絕無此事

2018-04-16 18:29

29.40看到了 新台幣午盤重貶9.4分

2018-04-16 12:49

元大投顧：美債市場本周關注零售銷售、官員談話

2018-04-16 11:01

外銀：第二季金融風險增高 四招趨吉避凶

2018-04-16 10:06

美元荒續燒！ 外銀搶美元定存 利率上看2.68%

2018-04-16 10:05

新台幣早盤小貶1.3分 人民幣小升

2018-04-16 09:43

受惠地緣政治風險避險情緒 黃金短線看多

2018-04-16 05:57

名家觀點／數位貨幣取代紙幣 大勢所趨

2018-04-16 02:01

純網路銀行 明年開放申設

2018-04-16 01:11

一銀放款中小企 受肯定

2018-04-16 00:19

中纖：未踩「金金分離」紅線

2018-04-16 00:19

本票強制執行範圍 將限縮

2018-04-16 00:19

保險業投資國際板債 擬設限

2018-04-16 00:19

董監改選 三公股金融搶攻席次

2018-04-16 00:19

2.65％美元高利定存 吸睛

2018-04-15 01:35

匯市最前線／外資匯出 台幣本周偏弱

2018-04-15 00:40

券商App助攻 股市電子交易比率衝破56%

2018-04-15 00:06

證券商拚人氣 行動載具功能大進化

2018-04-15 00:06

利誘銀髮族 衝高App電子投票使用率

2018-04-15 00:06

從金融跨足電商 站在時代的浪頭

2018-04-09 09:02

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55
看更多

熱門文章

新台幣重貶倒地 外匯交易員點名4原因

2018-04-16 19:42

愈晚買省愈大？ 這社區晚三年買省900萬元

2018-04-16 15:06

燁輝驚傳火警 第三軋延產線恐全毀

2018-04-16 16:54

選舉考量？ 金酒公司董事長第五度換人

2018-04-16 12:37

南山推青年付得起的長照險 月繳500元有千萬保障

2018-04-16 16:44

屋主不降買方不買 北市屋4個月才賣得掉

2018-04-16 10:17

美元荒續燒！ 外銀搶美元定存 利率上看2.68%

2018-04-16 10:05

復興航空客機找到買家 5月底交機

2018-04-16 15:52

今年報稅小確幸 我可以減多少稅看這裡

2018-04-16 20:20

新台幣收貶1.23角 短線恐貶破29.5元

2018-04-16 16:43

4.4個月獎金挨轟 中油：815事件自評零分

2018-04-16 10:36

2014買屋一定套住？ 這公司買商辦賺3226萬

2018-04-16 11:22

劉文雄接任工研院院長 3重點發展方向

2018-04-16 13:16

六福皇宮500員工去留 最慢6月定案

2018-04-16 14:01

29.40看到了 新台幣午盤重貶9.4分

2018-04-16 12:49

被動元件缺貨期長 設備廠缺被動元件也是幫兇

2018-04-16 21:55

Q1新建案點閱數年成長三倍 台中北屯第一

2018-04-16 11:49

中油投資印度石化園區 董事長戴謙坦言出現問題

2018-04-16 16:49

小米華為來台搶市 通路戰交鋒

2018-04-16 09:38

815斷氣自打零分 中油年終為何還4.4個月？

2018-04-16 14:31

力抗陸惠台政策 綠委提境外資金回國投資特別條例

2018-04-16 11:45

團費全額補助5000 台塑鼓勵員工遊花蓮

2018-04-16 12:38

長澤雅美再度擔綱代言人 對日宣傳多彩的臺灣

2018-04-16 12:41

看準俄羅斯市場大 圓山飯店搶攻觀光商機

2018-04-16 08:47

大宇資子公司增資案破局 將另覓潛在投資方

2018-04-16 19:56

顯卡族 下半年有憂

2018-04-16 14:31

全球景氣回升 LV、愛馬仕業績創新高

2018-04-16 10:08

南山推青年付得起的長照險 月繳500元有千萬保障

2018-04-16 17:59

工研院長劉文雄：短期交出成績 讓人民有感

2018-04-16 13:47

工研院長劉文雄布達上任 揭櫫4大研發方向

2018-04-16 10:34

持股彰銀超限被抓包？ 龍巖李世聰：絕無此事

2018-04-16 18:29

遠航規劃明年引進波音737 MAX客機

2018-04-16 12:02

基於使命感 台塑總裁王文淵將接工總新掌門

2018-04-16 18:56

緯創印度試產i6s Plus 量產倒數

2018-04-16 14:22

油價波動大 經長指示國營會檢討公式

2018-04-16 13:15

新工研院院長：台灣需創造無人競爭全新市場

2018-04-16 14:31

傳iPhone6s+試產 緯創：不評論

2018-04-16 20:20

核二2號機再轉申請 原能會釐清跳機原因

2018-04-16 14:24

受惠地緣政治風險避險情緒 黃金短線看多

2018-04-16 05:57

鮭魚返鄉 工研院長劉文雄：要做就要做到最好

2018-04-16 19:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top