抗波動 永豐全球多元入息基金4/23募集
今年灰犀牛來襲引發全球市場波動度大幅提升，預期金融資產將不斷出現輪漲輪跌現象。為協助投資人因應金融環境轉變，啟動抗震保護力，掌握上揚跟漲力，掌握最佳收益機會，永豐投信推出永豐全球多元入息基金，將於4月23日開始繳款，該基金結合人工智慧配置模組，採先守後攻、廣納多元收息投資策略，並推供新台幣與美元計價級別。
有別於突然出現的「黑天鵝」，灰犀牛則是不斷被提醒但卻遭忽訊息或現象。永豐全球多元入息基金擬任經理人鄭鼎芝表示，美國升息加速、科技股居高思危、中美貿易摩擦、北韓威脅等，這些市場潛藏的風險，就是灰犀牛，在今年展現衝擊力道，造成今年市場陸續出現的波動。
當前投資環境面臨收益、市場、風險等瞬息萬變，投資過程就怕忽視灰犀牛警告，鄭鼎芝指出，永豐新基金採行AI大數據模組，全面網羅市場灰犀牛訊號，結合巨量資料運算與深度學習模擬，以進行精準資產配置為目標，正面迎戰灰犀牛，為投資人打造智慧投資金牛。
鄭鼎芝表示，因應金融資產輪漲、輪跌的投資現象，投資人選擇的理財工具，應由單一工具，轉向多元配置特性，此外，波動趨劇的金融環境，做好下檔風險管理，先守後攻，以守護資產為優先，再追求最佳收益機會。
永豐全球多元入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)以多元資產配置、較低波動特性，符合穩健儲備退休金的投資特性，適合中壯族累積退休金與退休族追求現金流等理財目的，追求收息、成長、減震為長期投資目標。
留言