抗波動 永豐全球多元入息基金4/23募集

2018-04-16 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今年灰犀牛來襲引發全球市場波動度大幅提升，預期金融資產將不斷出現輪漲輪跌現象。為協助投資人因應金融環境轉變，啟動抗震保護力，掌握上揚跟漲力，掌握最佳收益機會，永豐投信推出永豐全球多元入息基金，將於4月23日開始繳款，該基金結合人工智慧配置模組，採先守後攻、廣納多元收息投資策略，並推供新台幣與美元計價級別。

有別於突然出現的「黑天鵝」，灰犀牛則是不斷被提醒但卻遭忽訊息或現象。永豐全球多元入息基金擬任經理人鄭鼎芝表示，美國升息加速、科技股居高思危、中美貿易摩擦、北韓威脅等，這些市場潛藏的風險，就是灰犀牛，在今年展現衝擊力道，造成今年市場陸續出現的波動。

當前投資環境面臨收益、市場、風險等瞬息萬變，投資過程就怕忽視灰犀牛警告，鄭鼎芝指出，永豐新基金採行AI大數據模組，全面網羅市場灰犀牛訊號，結合巨量資料運算與深度學習模擬，以進行精準資產配置為目標，正面迎戰灰犀牛，為投資人打造智慧投資金牛。

鄭鼎芝表示，因應金融資產輪漲、輪跌的投資現象，投資人選擇的理財工具，應由單一工具，轉向多元配置特性，此外，波動趨劇的金融環境，做好下檔風險管理，先守後攻，以守護資產為優先，再追求最佳收益機會。