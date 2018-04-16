大宇資子公司增資案破局 將另覓潛在投資方

2018-04-16 19:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



國內遊戲龍頭大廠大宇資訊今（16）日宣佈，日前昆侖萬維集團欲增資本公司旗下子公司軟星科技(北京)有限公司(以下稱北京軟星)一案，但昆侖萬維集團卻未能於本案協議期限內完成交割。今日，大宇資訊為避免該合作協議懸而未決，且影響其他潛在投資者洽談之可能性，特召開董事會決議解除與昆侖萬維集團之增資協議，該投資協議將自動終止。

此外，由於與昆侖萬維集團之增資合作協議已終止，大宇資訊將重新另尋其他新投資者，期望冀以新戰略合作夥伴的幫助，以豐厚北京軟星之研發力，與增強自製產品之營運力，建立起「原廠開發、原廠營運」的自有研發營運一體化模式。