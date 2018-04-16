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新台幣重貶倒地 外匯交易員點名4原因

影／王道銀行法說 總座喊出數位銀行四年內損益兩平

2018-04-16 19:53經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

王道銀行今(16)日召開法說會，總經理楊錦裕強調，力拚發展數位金融的方向不變，並喊出目標四年內，達到數位銀行損益兩平。

法說會王道銀行數位金融

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