大陸金融開放 若持股當地銀行可提高顧立雄樂見

2018-04-16 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



針對金融業西進，金管會主委顧立雄今天(16日)表示，券商赴大陸投資，「金管會的concern(關切程度)不會像銀行、保險那麼大」，主要銀行赴大陸投資的曝險金額，不止金管會內部會管控，外部像立委也一直很關切，而券商去大陸投資主要考量，市場利基在哪裏。

顧立雄說，這次大陸針對金融業開放程度還蠻多的，包括保險銀行證券期貨甚至理財等項目，都有開放，金管會會想辦法了解這些項目的開放程度。針對大陸可能進一步開放外資投資大陸子行和分行業務，顧立雄說，若外資持股當地銀行股權可以提高，「我個人是樂見」，這樣比較能控制當地銀行經營，因為若是「子行」多是先靠併購，一開始授信品質多比較差，雖然可以用備抵去抵逾放比，但相對授信品質還是會被關切。若外資對大陸銀行持股可以提高，而分行業務又能開放，顧立雄說，這會是很大利基，只不過還要再做一些資本投入。

另外，顧立雄之前表示，對還沒去大陸投資的金融業，要做「差異化管理」，是否代表還沒去的業者「就不讓他過去」。顧立雄說，所謂差異化管理，就是依循公司法規遵循情況和缺失改善情形，及一些現行投資限額既有規範去管理。他強調，「我沒有說不讓他們過去」。媒體追問，「會否鼓勵或樂見券商西進？」，顧立雄說，這要做好市場評估。