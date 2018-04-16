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集中贊助七所學校射箭聯誼賽 響應體育活動

2018-04-16 15:48經濟日報 記者王淑以╱即時報導

由台灣集中保管結算所贊助主辦之「第一屆集保盃射箭聯誼賽」，4月14日在新竹市立富禮國中熱鬧登場，歷經一整天的激烈鏖戰，成績揭曉，國中團體賽男子組由四箴國中拿下冠軍，富禮國中獲得亞軍；女子組由富禮國中拿下冠軍，四箴國中獲得亞軍；混雙賽則由富禮國中拿下冠軍，四箴國中獲得亞軍。國小團體賽男子組由吉安國小拿下冠軍，見晴國小獲得亞軍；女子組由香山國小拿下冠軍，吉安國小獲得亞軍；混雙賽則由香山國小拿下冠軍，吉安國小獲得亞軍。

集保結算所配合主管機關推動金融業投入社會公益，響應政府呼籲企業力挺體育活動，自105學年度起捐助體育署推薦之桃園市仁和國中、台中市四箴國中、高雄市鳳西國中、新竹市富禮國中、花蓮縣吉安國小及自106學年度新增花蓮縣見晴國小相關射箭活動訓練學習計畫，藉支援基層學校射箭運動發展，協助射箭基礎選手持續穩定的發展，期望透過資源的挹注，讓偏鄉的孩子也有機會接受訓練，使來自弱勢家庭小孩子，能有更好的器材與更多的參賽機會。

集保結算所總經理孟慶蒞表示，我國射箭運動的希望在青少年身上，佳績的背後，除了選手的努力外，也集結了教練團的辛勤，透過企業的支持力量， 偏鄉孩子期望成為射箭選手的夢想才能逐夢踏實，同時也感謝教練團無私的付出與奉獻，讓選手們能在場上盡情發光發熱；並且期勉小選手，在場上與隊員同心協力，在場外與他校夥伴互動交流，把握每一個學習、成長的機會，為成為台灣射箭運動的明日之星做好準備。

孟慶蒞表示，集保結算所當初在評估補助射箭學校時，即設定以目前國際比賽項目的反曲、複合弓為主，而花蓮見晴國小長期因為位於偏鄉、經費不足的關係，只能發展傳統弓，這讓見晴的小朋友很可能失去以後在國際賽事發光發熱的機會。集保結算所知悉此一情況後，立即適時給予贊助，讓學校射箭訓練順利從傳統弓轉換為反曲、複合弓，希望讓偏鄉小朋友有更多的機會，以後在射箭運動上有出人頭地的機會。

集保結算所有感於體育發展之重要性，投入體育基礎紮根，未來仍將持續挹注資源，照顧更多偏鄉地區的體育運動，為國內體育選手培育盡一份心力，創造更健康的台灣。

集中保管結算所贊助主辦「第一屆集保盃射箭聯誼賽」，參賽選手計分。
集中保管結算所贊助主辦「第一屆集保盃射箭聯誼賽」，參賽選手計分。
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集中保管結算所贊助主辦「第一屆集保盃射箭聯誼賽」。
集中保管結算所贊助主辦「第一屆集保盃射箭聯誼賽」。
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體育偏鄉集保結算所

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