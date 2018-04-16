台新數位帳戶 換美元存美元領現鈔 都有優惠

2018-04-16 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金融服務數位化已成趨勢，國銀陸續推出創新數位服務。台新銀行今天(16日)發布，若比較數位帳戶「開戶數」，目前台新銀行Richart數位帳戶的市占率約達6成，居市場第一大。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，根據DailyView網路溫度計進行的「數位帳戶」網路好評調查，以去、106年為分析期間，台新銀行Richart無論在開戶數及好評影響力都遙遙領先其他品牌，她認為，Richart之所以能脫穎而出，持續的功能創新，以及簡單、快速、透明、貼心等特性應是主因。

包國儀表示，Richart推出的「整合式」創新外幣帳戶，功能設計就使用年輕人習慣的語言，並且解決「外幣匯率哪時候換最划算的痛點」，在今年1月推出時適逢日幣換匯低點，搭配全台100家台新分行可快速提領現鈔，推出後立即受到日本賞櫻族及年輕族群歡迎，吸引了相當多哈日族來申辦。