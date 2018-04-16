台新數位帳戶 換美元存美元領現鈔 都有優惠
金融服務數位化已成趨勢，國銀陸續推出創新數位服務。台新銀行今天(16日)發布，若比較數位帳戶「開戶數」，目前台新銀行Richart數位帳戶的市占率約達6成，居市場第一大。
台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，根據DailyView網路溫度計進行的「數位帳戶」網路好評調查，以去、106年為分析期間，台新銀行Richart無論在開戶數及好評影響力都遙遙領先其他品牌，她認為，Richart之所以能脫穎而出，持續的功能創新，以及簡單、快速、透明、貼心等特性應是主因。
包國儀表示，Richart推出的「整合式」創新外幣帳戶，功能設計就使用年輕人習慣的語言，並且解決「外幣匯率哪時候換最划算的痛點」，在今年1月推出時適逢日幣換匯低點，搭配全台100家台新分行可快速提領現鈔，推出後立即受到日本賞櫻族及年輕族群歡迎，吸引了相當多哈日族來申辦。
目前正值美元匯率相對低點，台新銀行也推出「美元外匯優利活存」，最高年利率1.68%。包國儀表示，民眾透過Richart外幣帳戶，除可獲「換美元」優惠匯率，還有「存美元」高利活存利率，如果出國需要「領外幣現鈔」，Richart客戶「每季」還有500台幣的手續費減免。另外，為解決年輕人在投資上的問題，台新表示，Richart的「AI投資」即將登場，讓想投資卻苦無時間管理的Richart投資練習生們，透過AI人工智慧及理財專家獲得適宜的客製化投資組合。
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