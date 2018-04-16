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黯然消魂這一碗 台酒最賣的竟不是酒…

新台幣開盤 貶值0.1分

2018-04-16 09:22經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照
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新台幣今天早盤以29.303元兌1美元，貶值0.1分開出；新台幣上周五終場以29.302元兌1美元，貶值4.2分作收，周一開盤繼續貶值。

新台幣

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